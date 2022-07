Creixent lluny de Montilivi

El nou Girona de Primera s’estrena demà amb el primer partit de la pretemporada contra el Peralada al Municipal alt-empordanès (19:15). Un duel davant un rival de Tercera Federació, però que, per ser el primer de l’estiu, guanya molt d’interès. Tot sembla indicar que els joves del planter seran els grans protagonistes aquest vespre a l’espera que s’obri l’aixeta dels fitxatges i comencin arribar cares noves. Qui sap si podria ser avui el dia i, Míchel compta amb algun efectiu per a reforçar l’equip a Peralada. El que és segur és que els tres lesionats Borja García, Kébé i Iván Martín no hi seran. Tampoc hi seran Álex Baena i Pol Lozano, dos jugadors vitals la temporada passada i que enguany han tornat als seus clubs, Vila-real i Espanyol, després de les cessions. En aquest sentit, tothom a Montilivi veuria amb molt bons ulls el retorn del pivot i el mitjapunta. La realitat, tanmateix, és força més magra. Sobretot en el cas de Baena, que en dos amistosos amb el Vila-real ja ha fet un parell d’assistències i va ser nomenat millor jugador del partit contra el PSV dissabte. Per la seva banda, Pol Lozano també va tenir uns minuts davant el Montpeller en el primer amistós de l’estiu de l’Espanyol.

La senyora temporada que va fer Álex Baena el curs passat a Montilivi no ha passat desapercebuda a ningú. Òbviament, tampoc a Unai Emery, entrenador del Vila-real que se l’ha endut a la pretemporada i vol veure’l de ben a prop aquest estiu. Ràpid, valent, desequilibrant i amb gol, l’andalús va ser un dels millors jugadors de Segona el curs passat i comença a ensenyar les seves qualitats en els primers amistosos del Vila-real. De fet, en dos partits contra l’Sporting de Lisboa i el PSV Eindhoven, Baena ja ha fet dues assistències i ha despertat una allau d’elogis. Al Girona lògicament li agradaria repetir cessió, però és conscient que com més brilli Baena aquest estiu, més complicat serà que torni. Quique Cárcel ja va dir fa uns dies que la situació de Baena i Pol Lozano estava en mans dels seus clubs. Caldrà veure si aviat el Vila-real es reforça amb jugadors de renom a la mitjapunta o bé es decanta per fer un lloc a un home de la casa com Baena. De fet, fins i tot Moi Gómez, d’un perfil semblant al seu, podria ser a la rampa de sortida amb destí Almeria. El cas de Pol Lozano és semblant. Això sí, el vallesà no té tant d’espai a un Espanyol que ha comprat en propietat Vilhena, ha rebut la cessió del City de Vinicius Sousa i compta també amb homes contrastats com Keidi Bare i Sergi Darder. De moment i, amb uns quants dies d’entrenament menys que els seus companys, el de la Roca del Vallès ja va tenir uns minuts contra el Montpeller. Caldrà veure si Pol Lozano convenç l’entrenador Diego Martínez que té un lloc a l’equip. Si no, el vallesà ja ha deixat la porta oberta a tornar a Montilivi. Llavors, també s’haurà de veure si el Girona l’espera o centra el punt de mira cap a altres objectius. Mentrestant, el club continua pendent de les operacions que té oberts. A l’espera de resoldre el tema de Pere Pons, el club continua negociant per Javi Hernández (Leganés) i Expósito (Eibar). A més a més, Relevo informava de l’interès en la cessió de Rodrigo Riquelme (Atlètic), un dels destacats del Mirandés el curs passat.