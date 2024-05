Reclamen l’impuls del Tren-Tram entre Olot i Girona, amb parades a Banyoles o Serinyà

Divendres passat, el Grup Pro Tren-Tram Pla de l’Estany va celebrar un acte reivindicatiu per presentar un manifest amb l’objectiu d’interpel·lar als partits polítics i a les administracions per un compromís clar sobre un canvi en la mobilitat a la comarca amb la implantació del Tren-Tram amb l’objectiu de fer front a l’emergència climàtica i a l’esgotament dels combustibles fòssils.

L’acte es va celebrar davant de l’antiga estació de Mata, on hi ha el vagó restaurat de l’emblemàtic tren pinxo de Banyoles, que va circular entre Banyoles i Girona de l’any 1928 fins el 1956.

El manifest presentat recollia la necessitat de desenvolupar el projecte de Tren-Tram que uneixi les ciutats d’Olot i Girona a través de la comarca del Pla de l’Estany amb parades a Serinyà, Banyoles, Porqueres, Cornellà del Terri i Palol de Revardit.

Una estació central

Tanmateix, també van reclamar que es projecti una estació central on hi conflueixin autobusos elèctrics, carrils bici, aparcament de cotxes i punts de recàrrega. El manifest també contempla l’enllaç amb la línia de futur Tren-Tram de la Costa Brava, que connectaria de manera circular els municipis al voltant del massís de les Gavarres i amb possibles ramals a l’aeroport de Girona-Costa Brava, Lloret de Mar o Torroella de Montgrí.

Poca informació tècnica

No obstant, el col·lectiu va admetre que els primers resultats dels estudis sobre la viabilitat del Tren-Tram, encarregats per la Generalitat de Catalunya, aporten poca informació tècnica i constructiva. Alhora, també van demanar a tots els partits polítics que no abandonin l’impuls d’aquest projecte de tramvia tan necessari per a fer front a l’emergència climàtica.

