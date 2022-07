El Girona volarà demà a primera hora del matí cap a Suïssa on a partir de 2/4 de 6 s'enfrontarà al Benfica a Yverdon-les-Bains en el segon amistós de la pretemporada. Per aquest partit, Míchel ha repetit la convocatòria de dimarts contra el Peralada amb l'única novetat de Marc Domènech per Nil Sauret. El tercer poter Lluc Matas tampoc viatja. Per tant, el tècnic només disposa de deu jugadors del primer equip i tornarà a comptar amb el reforç d'onze jugadors del planter. El partit serà retransmès en directe per Esport3. El següent compromís serà dimecres entrant contra l'Andorra a la Vinya, a porta tancada.