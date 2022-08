Després que desfilessin Rodrigo Riquelme i Miguel Gutiérrez, per aquest ordre, a la sala de premsa de Montilivi avui li ha arribat el torn a Yangel Herrera, una altra de les cares noves d'aquest estiu. Cedit pel Manchester City, el futbolista ha explicat que té ganes de fer "un bon any" pel bé del col·lectiu però també per trobar aviat "l'estabilitat" que fa temps que busca. "Impressionat" per com treballa el club, ha dit de Míchel que és un entrenador "molt proper". Al mateix temps, ha confessat que encara està lluny del seu estat òptim de forma i que per això mateix no serà titular aquest diumenge a Mestalla on, sempre i quan el tècnic ho vulgui, sí que estarà a disposició per donar un cop de mà uns minuts.

L'interès del Girona "Durant diversos estius m'han intentat fitxar i amb el Girona només hem coincidit una vegada a Primera, quan estava a l'Osca. Després ja va baixar a Segona i jo vaig marxar a Granada. Durant aquest temps no hem tornat a coincidir i ha sigut ara, aquest estiu, quan ha tornat a passar. Llavors tothom ho tenia bastant clar des del primer moment. El City i també el Girona volien que vingués aquí. El mercat era llarg i tenia diverses opcions, tot i que al final m'he decantat per venir aquí". Estat de forma "No he fet una pretemporada completa i no estic al cent per cent. També he de dir que porto els dos últims dies fent un bon treball. Encara em trobo en procés d'adaptació, amb la intenció d'agafar la forma física. Em trobo bastant bé, això sí. Què puc aportar? Els quatre anys que he viscut a Primera m'han servit per tenir més experiència i miraré d'aportar tot el que he après amb la intenció d'aconseguir l'objectiu que tots volem". Estabilitat "Són massa cessions, això està clar. El que vol qualsevol futbolista a dia d'avui és establir-se en un club, sobretot si té família. Jo busco precisament això, estabilitat, quedar-me en un lloc. De moment he vingut a Girona a competir, a donar el meu màxim, a seguir mostrant-me també a la Primera Divisió. Vull oferir un bon treball per aconseguir tot això". Com es defineix? "Soc un migcentre bastant fort en els duels que pot aportar el seu gra de sorra en la sortida de la pilota i també en la fase final. També aguerrit. Crec que tot això és el que li puc aportar al joc que demana l'entrenador". Míchel i el vestidor "M'ha impressionat molt com treballa el club en aquests primers dies que porto aquí. Tothom a la plantilla m'ha rebut de molt bona manera. Míchel m'ha semblat una persona propera i ho he notat de seguida. Vull aprendre, competir i ajudar l'equip en tot allò que es vulgui aconseguir". El futur. City o un altre club? "En el futbol i en la vida, difícil o impossible no hi ha pas res. Si he vingut fins aquí és perquè tinc la intenció de fer un bon any, d'ajudar l'equip en tot allò que vull i buscar estabilitat. Bé sigui en el Manchester City o en qualsevol altre club". Minuts a Mestalla "D'inici, aquest diumenge ja puc dir que no jugaré. No estic al cent per cent, com he comentat abans. Jo em poso però a disposició de l'entrenador. Si em vol utilitzar una estona a Mestalla això ja dependrà de com ho vegi".