Míchel Sánchez no es perd detall. L'entrenador del Girona ha anat aquesta tarda fins a Pineda de Mar per veure en acció al juvenil B, que disputa el torneig The Cup. Els d'Antonio Rivera han aconseguit aquesta tarda la primera victòria després d'imposar-se de manera contundent al Pafos (1-4). El conjunt xipriota s'ha avançat en el marcador, però els blanc-i-vermells han protagonitzat una espectacular remuntada amb quatre gols d'Elian Concepción que ha estat anomenat MVP del partit.

El juvenil B del Girona, que ahir va debutar amb derrota davant el Barça (0-2), tancarà la fase de grups demà dissabte contra el Cadis (12 hores).