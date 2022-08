Després de la dura derrota contra l’Atlètic de Madrid (0-3) en el primer partit de la temporada, el Getafe intentarà per el possible per redimir-se aquesta nit a Montilivi. Quique Sánchez Flores va comentar que «hem de rescatar la part positiva perquè la negativa ja està vista i analitzada»: «Vam fer moltes coses bé. De fet, va ser el millor partit des que vam començar la pretemporada. A partir d’aquí, haurem de repetir-ho i ser competitius».

Referint-se al Girona, l’entrenador va dir que «als recent ascendits se’ls hauria de treure la fama que tenen de nous a la categoria perquè són equips que han competit molt bé, han pujat gràcies a un comportament grupal important i coneixen bé la Primera». «Trobarem un Girona que canviarà de sistemes. Juga amb defensa de cinc, però mou el seu sistema en atac. Té jugadors perillosos en l’última línia. Stuani és conegut i perillós, igual que Castellanos. Els dos lluiten a dalt. Els de Míchel tenen bon gust per la pilota, jugant des de darrere i arriscant. Els coneixem. Hem de sortir al camp i combatre-ho», va afegir.

Com tots els equips de Primera, el Getafe encara no té la plantilla tancada: «Des del primer dia treballem per completar l’equip el millor possible. Tenim identificats els llocs que ens donin competència i assegurin tranquil·litat si hi ha lesions. Serà un any complicat i dur. Competirem amb el que tinguem al 100%».

En aquest sentit, Quique Sánchez Flores, que té un bon grapat de baixes, haurà de comptar amb els joves per completar la convocatòria. «No tenim gaires dubtes a l’hora d’escollir l’onze titular perquè tenim 13 jugadors. No podem donar-li gaires voltes al possible onze. Amb això anirem. Si som capaços d’aconseguir un bon resultat a Girona, segur que tindrem energia per afrontar el pròxim partit. Necessitem ser verticals i tenir força», va reconèixer.