El nou jugador del Girona Toni Villa, vinculat al Valladolid des dels 14 anys, s'ha acomiadat de «casa seva» per jugar a Montilivi fins al 2025, una oferta que suposava «una bona oportunitat» per al futbolista de la pedrera castellana i que no va dubtar a «aprofitar», encara que tenia contracte amb l'equip en el qual ha militat 12 temporades fins al juny de 2023. Segons ha apuntat l'atacant murcià, la possibilitat de sortir cap a terres catalanes ha sorgit en els «últims dies», però no va ser fins a la tarda d'ahir quan es va fer oficial el seu fitxatge pel Girona, ja que, tal com ha explicat el director esportiu del Reial Valladolid, Fran Sánchez «no estava contemplada la sortida de Toni Villa».

En aquest sentit, ha advertit que, com que no podien garantir al jugador que se li ampliaria el contracte amb el club val·lisoletà més enllà de 2023, i en tractar-se de Toni Villa «un jugador que tant ha donat al Reial Valladolid, tant dins com fora del camp», es va aconseguir un acord amb el Girona perquè pogués iniciar una nova etapa en l'entitat catalana, que s'estendrà fins al 2025. «Ha estat una situació incòmoda per a mi, perquè és fotut que Toni Villa se'n vagi -a més a un rival directe en la lluita per la permanència- però vaig entendre la seva posició i per a ell era una bona oportunitat professional, per la qual cosa es va acceptar l'acord, encara que per al Reial Valladolid suposi una pèrdua molt important», ha advertit Fran Sánchez durant el comiat en roda de premsa del jugador murcià.

Així mateix, ha assegurat que l'arribada de Robert Kenedy, també extrem esquerre, «era independent» i no ha tingut res a veure amb la marxa de Toni Villa, ja que, tal com ha insistit «es comptava amb ell» per continuar aportant el seu carisma com a capità, la seva professionalitat i la seva «humanitat i valors». Per part seva, el jugador ha reconegut sentir-se «nerviós» però amb «molta il·lusió» davant la seva nova etapa al Girona, però ha agraït la «confiança» dipositada en ell per l'entitat catalana i espera retornar-la-hi en el camp, aportant el seu treball i la seva experiència, acumulada íntegrament en el Reial Valladolid, ja que ha jugat en totes les seves categories, des de cadet.

Ha assegurat que en el club castellà sempre s'ha sentit «volgut, respectat i valorat» i ha reconegut que la seva sortida ha suposat un «xoc» per a companys i treballadors de l'entitat «perquè fins i tot no es creien que fos veritat» la seva sortida. «Marxo de la que sempre serà casa meva feliç i molt orgullós, i entenc que sigui trist per a molta gent, però estic segur que tornaré, d'una manera o d'una altra, perquè aquí he estat molt bé», ha comentat Toni Villa, qui ha apuntat que el Reial Valladolid «té una gran història, que va més enllà dels jugadors, i continuarà sent gran, estiguin els uns o els altres».

En aquest sentit, Villa ha recordat el seu primer dia en la Residència de jugadors, i el gran tracte rebut per tots els treballadors del club des que va arribar, amb 14 anys, sent un nen, i ha assenyalat que «encara que els comiats són tristos, en aquest cas suposa l'inici d'un nou camí per a tots». «Jo estaré amb el Reial Valladolid per sempre», ha afegit Toni Villa, qui deixa en l'entitat castellana un record «immillorable», com a jugador, però, sobretot «com a ésser humà, sempre anteposant l'interès del grup per sobre del seu propi, i sempre amb un somriure, acceptant el rol que li ha tocat exercir en cada cas», ha conclòs Fran Sánchez.