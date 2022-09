Després d'uns dies d'aturada de seleccions, la lliga torna i el Girona continua la seva aventura a Primera Divisió.

El Girona, malgrat la darrera derrota contra el Betis, arriba a la cita amb molt bones sensacions en aquest inici de campionat, amb les idees clares pel que fa a sistema i amb un bloc defensiu i centre del camp consolidat. A Montilivi ha sumat dues victòries contra Getafe (3-1) i Valladolid (2-1) i una derrota contra el Celta (0-1). El Girona és onzè a la lliga, amb 7 punts. A banda de les dues victòries a casa, ha sumat un punt empatant a Mallorca.

La Reial Societat, per altra banda, intentarà fer oblidar aquella derrota en l'últim desplaçament al Coliseum, intentant treure un resultat positiu del camp del Girona per acostar-se una mica més a les posicions europees ia la zona alta de la taula. Tot i això, ve de guanyar l'Espanyol a Anoeta per 2-1. El conjunt de Donosti és vuitè, amb 10 punts: tres victòries, un empat i dues derrotes.

El partit entre el Girona i la Reial Societat tindrà lloc el diumenge 2 d'octubre a les 18:30h a l'Estadi de Montilivi de Girona. Es podrà veure en directe per LaLigaTV por Movistar+ o seguir el minut a minut a Diari de Girona.