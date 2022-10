Malgrat que durant la setmana tot semblaven bones notícies per rebre la Reial Societat amb les recuperacions de Ramon Terrats, Yangel Herrera, Cristhian Stuani i Iván Martín, ahir Míchel va confirmar que no podrà avui comptar amb Samu Saiz per un problema al taló i que Reinier estarà, pel cap baix, un mes de baixa arran d’una lesió muscular. El tècnic del Girona FC, tot i això, és optimista pel que fa al partit i confia guanyar. «És una bona prova per nosaltres. La Reial Societat és un gran equip» va subratllar. Minimitzar les errades, millorar i augmentar el nombre de finalitzacions i deixar per primera vegada la porteria a zero són tres dels objectius que s’ha marcat el madrileny per tornar a brindar una victòria a l’afició. «Juguem per a ells», recordava.

«És molt important finalitzar de la millor manera. Tot i això també ho és fer-ho més. Vull dir que contra el Betis vam estar molt de temps a camp contrari i només vam fer nou xuts. Hem de fer més en aquest sentit. També de deixar la porteria a zero. L’equip ha competit molt bé en aquestes sis jornades, però sempre hem rebut gols. És un factor que hem de millorar. També el d’evitar les errades, òbviament, tot i que en futbol sempre n’hi ha. N’hem parlat durant aquestes setmanes». «És un jugador molt jove i en necessitem la millor versió. Ha d’estar tranquil. No depenem només d’ell. Som un equip i ell ha de fer la seva feina. Els gols amb la selecció sub21 li aniran molt bé, però per nosaltres seria millor que marqués amb el Girona. Està tranquil i a poc a poc veurem la seva millor versió». «Ens espera un partit molt difícil, però la nostra millor versió ens val per guanyar i penso que serà així. La Reial Societat és un equiparro en atac i en defensa. La pressió que fan és molt boníssimna. Tenen la línia defensiva molt avançada i és un equip que recupera moltes pilotes a camp contrari. Haurem de sortir amb la pilota molt bé, sense ventar pilotades amunt. És una prova molt difícil per nosaltres. La Reial m’agrada molt en tots els sentits, com a club, equip, staff tècnic....Em sembla un equip per veure. Nosaltres volem millorar en tots els sentits i és un exemple». «És molt diferent seguir el partit des de dalt. Serà un problema important per a mi. Tot i això, el segon entrenador, Salva (Fúnez) ho farà molt bé i estic ben tranquil en aquest sentit. Només demano poder parlar amb els àrbitres amb més tranquil·litat i sense que hi hagi d’haver sancions d’aquest tipus. Per mi és un problema gros no poder estar amb els meus jugadors. És complicat ajudar l’equip des de dalt, però és el que em toca». «No ens espanta. És la nostra lliga i hem de jugar contra tots els equips de la categoria. És un privilegi fer-ho i l’equip estar preparat per competir contra tots. Fer-ho davant la nostra afició és el més important. Juguem per a ells».