El passat mes de juny, Girona i Tenerife es van enfrontar en l'eliminatòria decisiva per pujar a la Primera Divisió, amb victòria final pel conjunt de Míchel Sánchez, que s'acabaria apuntant el global de tots dos partits després del 0-0 a Montilivi i la victòria per 1-3 a l'estadi Heliodoro Rodríguez López. Quedar-se a Segona no ha sigut només un revés esportiu pel conjunt canari, sinó també una despesa econòmica pel seu govern. Segons ha informat la SER, el Cabildo Insular ha destinat més de 44.000 euros (44.055 per ser més exactes) per la festa del possible ascens. Una celebració que no es va arribar a produir.

Pedro Martín, el seu president, tenia coll avall que la victòria final seria per al Tenerife. Fins i tot, a Girona i abans de jugar-se el partit d'anada, així ho va expressar als mitjans de comunicació. "Tinc encarregar l'escenari i els llums per preparar la rebuda de l'equip i que es pugui, la mateixa nit, celebrar l'ascens tots junts. Sense complexos, el Tenerife estarà a Primera". Unes paraules que li han sortit bastant cares. El Consell de Govern del Cabildo, sempre segons la SER, va preparar una partida de 14.755,30 eros pel lloguer d'un escenari. Aquesta instal·lació ja estava preparada el dia abans de disputar-se el partit decisiu. Fins i tot s'havien repartit acreditacions de premsa i invitacions per assistir-hi. S'hi afegeixen 15.829,58 euros en concepte d'animació i efectes especials. A més a més, la il·luminació i el so van costar 13.470,23 euros més. Es va preparar aquesta festa única i exclusivament per celebrar l'ascens a Primera del Tenerife, descartant l'opció de fer servir algun dels escenaris que ja estaven muntats amb anterioritat i que servien per acollir d'altres esdeveniments durant aquella setmana. D'haver sigut així, el Cabildo s'hauria estalviat una bona suma de diners. No ha sigut així i per tant, són aquests 44.055 euros els que s'han gastat per a res, perquè l'equip es va quedar a les portes de pujar i va ser el Girona el que acabaria viatjant cap a Primera. I celenbrant-ho, això sí, l'endemà a la ciutat amb la seva gent.