El Girona respira una mica després de sumar aquesta tarda un empat in extremis contra el Cadis, un rival directe, que no avançarà els de Míchel a la classificació. Els gironins han acabat desquiciats i, una vegada més, incapaços de mantenir la porteria a zero. Però un miracle en l'afegit ha permès salvar un punt gràcies a la fiabilitat de Stuani des dels onze metres. Segurament han merescut més, però han topat amb el travesser, i el VAR ha anul·lat un autogol de Cala, per una suposada falta de Castellanos, que hauria sigut la victòria, però el que està clar és que amb ben poc el Cadis tenia el partit al seu favor. Juan Carlos ha salvat la primera ocasió claríssima dels visitants en un mà a mà amb Sobrino després d'una errada clamorosa de Javi Hernández. A la segona, just començar la segona part, ja no hi ha sigut a temps, i quan Negredo ha deixat els centrals locals en evidència i ha enviat la pilota al cor de l'àrea, Álex Fernández ha establert el 0-1. Stuani ha evitat el desastre amb el 1-1 de penal.

Han hagut de passar 22 minuts per veure la primera ocasió clara del partit, un cop de cap de Bernardo a centrada de Javi Hernández que ha anat massa al mig de la porteria i Conan, ben situat, l'ha pogut aturar. Fins aleshores, els badalls només els evitaven alguns detalls de qualitat de Riquelme (al top, un intent de control orientat fent una semiruleta que si hagués sortit bé hauria aparegut a totes les televisions). El guió era l'esperat, els locals tenien la possessió, combinaven, se la passaven... però amb prou feines inquietaven la porteria del Cadis. Els andalusos, per la seva banda, com que no patien, ja se sentien còmodes. Arribar a l'àrea de Juan Carlos ja era una altra història. Amb l'ocasió el Girona s'ha animat una mica, però no gaire: Aleix ho ha provat amb una falta que ha marxat molt alta i el gas s'ha tornat a esbravar fins que un ràpid atac liderat per Riquelme ha acabat amb la pilota a Castellanos que, des del costat esquerre, ha centrat a la recerca d'Arnau i el remat d'aquest Pacha l'ha desviat a córner. Tot seguit ha arribat un ensurt dels grossos: l'enèsima badada defensiva, aquest cop de Javi Hernández, ha acabat amb Sobrino sol davant de Juan Carlos, que ha salvat el 0-1 de miracle amb una gran intervenció. El Cadis, sense fer res, al final ha gaudit de la millor ocasió en tota la primera part.

La de Sobrino no ha entrat, però just començar la segona part el Cadis ha tingut la segona, un altre regal, i aquesta sí que ha representat el 0-1. Negredo ha guanyat la partida als centrals, per passius, després d'una passada d'Ivan Alejo, envia la pilota al cor de l'àrea i allà el remat d'Álex Fernández acaba a porta tot i que Juan Carlos ha estat a prop d'aturar-lo. A partir d'aquí, les cames han començat a tremolar, i Negredo, per poc, no ha fet el 0-2. Míchel ha reaccionat fent entrar Stuani, aclamat quan ha entrat al camp com si fos la darrera esperança per canviar el decorat. L'ídol uruguaià ha tingut l'empat al minut 57, amb un cop de cap que Conan ha aturat sobre la línia de gol. El Cadis tenia el partit on volia, i el Girona era un manyoc de nervis, sense trobar la pausa i la clarividència necessària. Ha aparegut aleshores Castellanos, al minut 66, que ha rebut la pilota dins l'àrea i l'ha enviada tal com venia al travesser. El VAR també ha tingut el seu paper, anul·lant un autogol de Cala que hauria estat l'1-1 per una suposada falta de Castellanos al jugador visitant. Els últims deu minuts Míchel ha donat entrada a Vallejo i Toni Villa. El Girona era un equip desquiciat, que jugava per impuls, sense cap. Castellanos tampoc ha pogut empatar a dos minuts del final, el seu gol no s'ha validat per fora de joc. Sí que ho ha estat el de Stuani. L'uruguaià ha salvat l'empat en un final d'infart amb un gol de penal.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Javi Hernández (Stuani, min. 52), Miguel (Valery, min. 88), Romeu, Aleix Garcia, Yangel Herrera (Toni Villa, min. 80), Riquelme (Manu Vallejo, min. 80) i Taty Castellanos;

Cadis: Ledesma; Iza (Zaldua, min. 59), Luis Hernández, Chust, Espino; Fede San Emeterio (Jose Mari, min. 58), Alcaraz, Alex (Brian), Alejo (Cala, min, 71); Sobrino i Negredo (Choco Lozano, min. 58);

Gols: 0-1, Álex Fernández; 1-1, min. 95: Stuani de penal.

Àrbitre: De Burgos Bengoetxea (Comitè basc). VAR: González González (Castella i Lleó); Ha amonestat els locals Aleix Garcia, Santi Bueno, Arnau, Castellanos, i als visitants Sobrino, San Emeterio.

Estadi: Montilivi. 9.927 espectadors.

Recupera el miniut a minut: