El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va ser intervingut ahir d’una operació pulmonar, que va concloure amb èxit. La intervenció va tenir lloc a l’hospital públic Puerta de Hierro,de Majadahonda. Ara, el president madridista haurà de fer repòs durant uns dies, per la qual cosa no va poder viatjar a Alemanya, on ahir l’equip blanc jugava partit de Champions League ni, en principi, tampoc serà a la llotja diumenge del Bernabéu contra el Girona.