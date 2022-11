Després de la duríssima entrada que va rebre per part de Toni Kroos al Bernabéu, el lateral brasiler Yan Couto reconeixia que encara arrossega molèsties, però manté l’esperança d’arribar per divendres. «Va ser un cop dur i m’està molestant una mica, però esperem que quedi només en un cop. Estarem pendents de l’evolució del dia a dia, però mantinc l’esperança d’estar bé per divendres. Si no, per dimarts», va explicar Couto als mitjans durant l’entrenament de portes obertes.

Abans de ser substituït per Riquelme, Couto va disputar al Bernabéu els primers minuts amb Arnau sobre el terreny de joc. «Vaig estar molt còmode jugant amb Arnau. Crec que defensem i ataquem bé junts i si podem tornar a jugar un altre cop els dos estarà molt bé», comentava. A més, reconeixia sentir-se còmode jugant d’extrem: «Crec que puc atacar més i tinc més llibertat que jugant de lateral, però sempre estaré d’acord amb el que decideixi el míster». La propera cita és divendres, contra l’Athletic (21h), abans de visitar el Martínez Valero dimarts (19h) i disputar la primera eliminatòria de Copa contra el Quintanar del Rey diumenge. L’objectiu és retrobar-se amb la victòria, després de 7 jornades sense fer-ho, abans de l’aturada: «Estic molt content amb l’equip, estem creixent a cada partit. Volem sumar 6 punts i farem tot el que puguem per fer-ho».