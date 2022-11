Després de la derrota davant el Girona ahir a Montilivi, Ernesto Valverde va comentar que «ha sigut el pitjor partit que hem fet». «Han estat molt millors que nosaltres i nosaltres, molt planers amb el joc. No hem jugat ràpid. Era igual que estiguéssim al seu camp perquè les ocasions eren seves. Ha estat el rival que més ens n’ha fet. Veníem d’un bon partit, però aquest ha sigut dolent», va dir. «Hem jugat amb poca velocitat. El Girona replegava i no hem tingut recursos per trobar espais. Cada cop que ens robaven han aprofitat per generar-nos. La intensitat del partit no ha estat l’adequada per nosaltres. Quan et tiren tants cops, el gol podia arribar en qualsevol ocasió. Han merescut el triomf», va afegir.