La Lliga s'aturarà perquè ben aviat es jugarà el Mundial de Qatar i ho farà amb el Girona en el moment més dolç de la temporada. L'equip, fa quatre dies mal comptats enfonsat en posicions de descens, ha despertat i enllaça quatre jornades sense perdre. Ja són dues victòries consecutives i convincents. La d'aquesta tarda, al camp de l'Elx, amb remuntada inclosa. I això que el conjunt local, que es juga la vida, s'ha avançat amb un gol de Lirola. La reacció, però, ha sigut contundent. Iván Martín ha tornat a veure porteria per segona jornada seguida i ha signat l'empat abans del descans, mentre que Castellanos ha fet l'1-2 a la segona meitat. Tres punts més, i ja en són setze, per marxar de vacances amb els deures fets i en una posició força còmoda a la classificació.

El pitjor escenari, el que Míchel i tothom al vestidor no volia ni en pintura, és just el que s'ha trobat el Girona passat el primer quart d'hora del partit. Lesió de Miguel Gutiérrez tot escalfant -l'ha substituït Javi Hernández, sent l'única novetat a l'onze-, Yangel Herrera també s'ha fet mal, tot i que el veneçolà ho ha patit jugant -Iván Martín ha sigut el seu relleu- i l'Elx que s'avançava. Passadís cap a l'àrea, amb Collado servint perquè Pol Lirola, sense oposició, creués la pilota lluny de l'abast de Gazzaniga. Patacada i grossa per a l'equip, que tampoc s'esperava el cop de cap al travesser de Pere Milla, el que hauria pogut significar el 2-0.

Una cop digerit tot el que estava passant, la maquinària ha començat a funcionar. I quan el Girona s'hi ha posat, l'Elx ha desaparegut. Fruit de la superioritat dels de Míchel i dels seus propis mals. Aleix Garcia ha trobat el pal dret d'Èdgar Badía. Primer avís seriós. En el segon, Oriol Romeu ha marcat, però l'àrbitre, González Fuertes, ha anul·lat el gol per una suposada falta del migcampista a l'hora de rematar. Ha filat prim el col·legiat i el partit ha continuat. A la tercera, però, ha caigut l'empat. Toni Villa ha posat l'esfèrica a l'àrea, per trobar la prolongació de Javi Hernández a l'altre pal. Allà, tot sol, Iván Martín ha rematat a plaer, de cap, al fons de la porteria. El segon gol del jugador basc, que ha tornat de la lesió de la millor manera possible.

Amb 45 minuts per davant, l'Elx s'ha anat desfent, de mica en mica. La pressió de veure's allà a baix li ha pesat, i de quina manera, al conjunt local. Sobretot quan Castellanos ha certificat la remuntada. L'argentí ha connectat al fons de la porteria una centrada lateral d'Arnau Martínez. Abans, però, havien arribat més oportunitats. Del mateix Castellanos, Valery i Toni Villa, per exemple. I més que n'hi ha hagut, ja amb avantatge en el marcador. Perquè Oriol Romeu, al 74, ha enviat un cacau al travesser.

S'ha trencat el partit i a Míchel no li ha agradat massa. Riquelme i Stuani ja havien entrat, però no hi havia calma. Cap amunt i cap avall i aquest context afavoria l'Elx, que buscava donar-li velocitat tot buscant un empat que mai ha arribat. Collado ho ha provat, amb un xut fluix a les mans de Gazzaniga. Moltes pilotes penjades a l'àrea, però sense perill. Sobretot quan ha entrat Bernardo, als darrers minuts, per evitar un mal major. No s'han escapat els tres punts, es torna a cantar victòria i s'atura la Lliga de la millor manera possible.

FITXA TÈCNICA

ELX: Èdgar Badia, Pol Lirola, Roco (Bigas, min. 82), Diego González, Clerc (Nico González, min. 82), Raúl Guti (Ponce, min. 58), Mascarell, Josan (Gumbau, min. 58), Collado, Pere Milla i Lucas Boyé (Roger Martí, min. 67).

GIRONA: Gazzaniga, Arnau Martínez, Santi Bueno, David López, Javi Hernández, Oriol Romeu, Aleix Garcia (Terrats, min. 90), Valery (Bernardo, min. 90), Toni Villa (Riquelme, min. 70), Yangel Herrera (Iván Martín, min. 11) i Castellanos (Stuani, min. 70).

GOLS: 1-0, Lirola (min. 16); 1-1, Iván Martín (min. 39); 1-2, Castellanos (min. 65).

ÀRBITRE: Pablo González Fuertes (comitè d'Astúries). Ha amonestat Toni Villa, Stuani (Girona); Josan, Gumbau, Diego González (Elx).

VAR: José Luis González González (comitè de Castella i Lleó).

ESTADI: Martínez Valero d'Elx, 17.339 espectadors.

Així hem sigut el partit, minut a minut: