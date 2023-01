«Les converses van ben encaminades, però depenem de molts factors, nosaltres, el Girona, el jugador... tant de bo puguem fitxar-lo i tenir-lo per a aquest dissabte». Amb aquestes paraules del director general esportiu del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, es va confirmar que la cessió del jove Óscar Ureña a l’equip murcià és a un pas de fer-se realitat. Ureña, que va estrenar-se al primer equip del Girona la temporada passada, ja amb Míchel Sánchez a la banqueta, era un dels candidats a sortir de Montilivi davant la falta de minuts. El salt a la Primera Divisió ha provocat que la progressió del figuerenc hagi quedat un pèl estancada i, per tal que pugui continuar creixent, s’ha treballat per buscar-li un destí on pugui tenir els minuts que necessita. En un primer moment, semblava que el Saragossa era el candidat ideal, ja que fins i tot va haver-hi converses amb el Girona per al seu préstec. Però aquestes no han prosperat i el Cartagena, que no és l’únic club de Segona que ha preguntat per al futbolista, s’ha avançat a tothom i espera fer oficial l’operació en les pròximes hores.

Aquesta temporada, Ureña, extrem de 19 anys, tan sols ha participat en quatre partits vestint la samarreta blanc-i-vermella. Va estrenar-se a Primera jugant pràcticament mitja hora a Mestalla i va repetir en les derrotes a Montilivi contra el Celta -on va ser titular- i la Reial Societat. També va jugar a la Copa del Rei, en el triomf a Quintanar del Rey. El curs passat va debutar a Segona en la primera jornada, en la qual també va ser el debut de Míchel, sent titular contra l’Amorebieta. En total, va participar en deu partits, i fins i tot va tenir presència en els darrers minuts de la final de l’anada del play-off d’ascens a Primera contra el Tenerife. L’ascens a l’elit i la diferència de categories que hi ha entre el primer equip i el Girona B, ha obligat el club a buscar una solució. I aquesta, si res es trenca, serà deixar-lo cedit al Cartagena.