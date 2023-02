Problemes per al Girona, que ja coneix de primera mà la sanció imposada al seu entrenador, Míchel Sánchez, per la seva expulsió contra el Barça de dissabte passat. El tècnic madrileny ha rebut, per part del Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol, una sanció de dos partits, a complir contra el València aquest diumenge a Montilivi i del pròxim desplaçament del divendres 10 a camp del Cadis. El Girona, que entén que aquesta és una decisió desproporcionada, ha decidit recórrer la sanció i ha presentat un recurs a apel·lació. En l'acta de dissabte, l'àrbitre gallec Muñiz Ruiz va escriure els motius de la seva decisió: «en el minut 90 el tècnic Sánchez Muñoz, Miguel Angel va ser expulsat pel següent motiu: Protestar de manera ostensible una de les meves decisions, amb els braços enlaire, arribant a entrar al terreny de joc».