Quan Iglesias Villanueva va xiular el final del partit hi havia molta gent feliç a Montilivi. Un dels que més, sense dubte, era Míchel Sánchez, que ho va patir des de la graderia. «Me’n vaig satisfet perquè hem guanyat, són tres punts importantíssims en una Lliga tan igualada com aquesta. El rendiment col·lectiu ha sigut molt bo i el resultat ens donarà confiança i seguretat en allò que fem: ens reforça el triomf i el com l’hem assolit», admetia l’entrenador blanc-i-vermell, que es va desfer en elogis cap a uns futbolistes que van sumar la cinquena victòria del curs a l’estadi. «Hem xutat 20 cops i d’aquests, nou han anat a porteria. El porter del València (Mamardashvili) ha estat el millor del seu equip. Aspirem a un creixement individual per créixer col·lectivament. Ens mirem a nosaltres mateixos perquè hem de ser capaços de trobar el nostre rendiment».

Míchel també va destacar la porteria a zero deixada per Gazzaniga, la primera aquesta temporada. «Això ha provocat que suméssim, vull baixar el nombre de gols en contra. Fins ara, sempre havíem necessitat marcar dos gols per guanyar; perquè a vegades amb un gol no és suficient». El coixí del descens s’amplia dels dos punts als cinc -«l’hem de mantenir i, si podem, fer més gran», deia el madrileny, que es va expressar respecte a la gran sorpresa de l’alineació: la presència d’un golejador inesperat, Borja García. «Tenim una gran plantilla i em fixo molt en els entrenaments. Intento percebre l’estat de forma de cadascun i les situacions que es poden generar durant el partit. Defensivament i ofensivament, Borja és perfecte per al qual vull: interpreta on anirà la pilota, juga entre línies. És el millor posant la pilota entre els espais. És capaç de resoldre situacions difícils i per a nosaltres és un futbolista importantíssim».

Míchel, que també va explicar els motius de la suplència de Riquelme («No es va entrenar fins dissabte per un problema al tendó»), va destacar que qualsevol pot rendir quan salta a la gespa. «No tenim ningú imprescindible; tots són necessaris i han d’aportar». El tècnic del Girona va revelar que a Bernardo se li van apujar els bessons i va fer-li una picada d’ullet a Tsygankov: «La versió que hem vist està lluny del que és. Té un potencial increïble, però l’hem de posar de mica en mica».