Girona-València: La importància del què i del com (1-0)

Així sí. Avui el Girona ha aconseguit fer un pas molt important cap a la permanència en un partit que li serveix per extreure un munt de coses positives. I és que la victòria contra el València (1-0) no només dona un respir a la classificació en l’inici de la segona volta, perquè ara l’equip és onzè amb 24 punts i té un coixí de cinc respecte al descens, sinó que enfonsa encara més a un rival directe que després de l’aturada pel Mundial només ha sumat un punt de 18 possibles. Alhora, Borja García ha tornat a la titularitat un cop superada la lesió que l’ha mantingut inèdit durant el que portem de temporada -només va tenir uns minuts davant el Vila-real- i ho ha fet amb gol per donar tres punts clau. Mentre que Tsygankov ha il·lusionat a l’afició amb els seus primers minuts de blanc-i-vermell. La cosa no ha acabat aquí perquè per fi s'ha assolit el repte de deixar la porteria a zero, agafant confiança en l’aspecte defensiu. Tot això, sense Míchel a la banqueta -el tècnic ha complert el primer dels dos partits de sanció- ni Arnau al lateral dret, que tampoc tenia Yan Couto per lesió, on l’escalenc Valery ha superat amb nota quan més se’l necessitava. Si hi ha d’haver un únic però aquest és no haver pogut marcar més d’una diana a Mamardashvili per posar el goal average en positiu. D’ocasions no n'han faltat, tot i que ja està tot dit quan el porter georgià ha sigut el millor dels seus.

Que Míchel té plena confiança en Borja García no és cap secret. Necessitat de minuts a causa de més de sis mesos sense trepitjar un terreny de joc, el tècnic ho ha tingut claríssim a l’hora de donar-li la titularitat. No l'ha decepcionat. Com tampoc ho ha fet Valery en un moment de canvi obligat. Per la seva part, Santi Bueno ha recuperat el seu lloc deixant Juanpe a la banqueta i Toni Villa ha suplert a un Riquelme que no ha pogut entrenar amb regularitat durant la setmana per culpa d’unes molèsties.

Si el Girona no ha celebrat gol abans ha sigut perquè Mamardashvili no ha volgut. Els de Míchel han tingut prous ocasions, i clares, com per anar guanyant tranquil·lament a la primera part. El porter georgià, però, s'ha fet immens sota pals per aturar-ho absolutament tot. Gràcies a la possessió de la pilota, que s’havia trobat a faltar en les dues darreres jornades, els gironins han recuperat la seva millor versió amb una proposta atractiva contra un rival sense esma ni ànima que l’esperava al darrere. Malgrat que la qualitat de la seva plantilla és evident, el València només ha pogut generar perill per les errades en les transicions dels de Montilivi. Els de Voro han estat a punt d‘avançar-se amb un xut de Lino que ha sortit fregant el pal dret de la porteria de Gazzaniga.

Mamardashvili ha demostrat les seves virtuts un cop superat el primer quart d’hora de joc. Se’n faria un tip després. Però, primer, ha tret un xut d’Aleix Garcia que anava directe al fons de la porteria. Tot seguit ha refusat un cop de cap de Santi Bueno en una doble ocasió dels gironins que acabaria amb una rematada de Taty Castellanos al travesser. Gazzaniga ha hagut d’entrar en acció per frenar Musah, que anava embalat cap a la seva àrea en rebre una recuperació de Cavani. El davanter uruguaià, un dels atractius del duel, ha fallat amb un tret a fora. Ara bé, no podem oblidar que el gran protagonista de les accions ofensives era el Girona. Mamardashvili s'ha estirat per desviar a córner un cacau clar de Borja García i tornaria a frustrar el madrileny en una nova doble ocasió que finalitzaria amb Toni Villa enviant la pilota a fora. En l’última jugada abans del descans Taty no ha aconseguit rematar quan tothom ja gairebé celebrava.

A la represa, s’havia de fer justícia. Sobretot, tenint en compte que el València continuava contemplatiu. Ha estat llavors quan Borja García s'ha vestit d’heroi per fer l’impossible: superar Mamardashvili. En aquesta ocasió el porter no ha pogut intervenir per aturar la rematada del madrileny d’una passada de Riquelme en una acció que ha sigut molt protestada pel València. Hugo Guillamón, Cavani i Gayà han vist groga. Els de Míchel ja tenien el partit on volien, per la qual cosa havien de fer l’esforç de mantenir-ho. Era el minut 63, encara quedava força estona i potser s'han comès algunes pèrdues innecessàries. En conseqüència, el segon Salva Fúnez, amb Míchel a l’auricular, ho ha gestionat mitjançant els canvis. Un dels més esperats, o potser el que més, ha estat el de Tsygankov que ja sigut rebut amb un fort aplaudiment en el seu primer dia a Montilivi. També ha mogut fitxa Voro amb tres jugadors ofensius: Ilaix Moriba, Hugo Duro i Marcos André. Però no li ha servit de res. El Girona fins i tot ha tingut el segon amb una rematada de Stuani, que ha vist la cinquena groga, frustrada per, qui si no, Mamardashvili. En el tram final Yangel Herrera també ho ha tingut tot de cara per superar al porter, desaprofitant l’acció en enviar la pilota als núvols. Tan era, els tres punts eren al sarró.

D’aquesta manera, el Girona talla la ratxa de dues derrotes consecutives i manté la bona línia per afrontar les pròximes jornades amb confiança. Aquest divendres visita el Cadis.

FITXA TÈCNICA

Girona: Gazzaniga, Valery, Santi Bueno, Bernardo, Miguel, Oriol Romeu, Aleix Garcia, Iván Martín (Yangel Herrera, m.77), Toni Villa (Riquelme, m.61), Borja García (Tsygankov, m.77) i Taty Castellanos (Stuani, m.61).

València: Mamardashvili, Foulquier, Cömert, Cenk, Gayà, Almeida, Hugo Guillamón (Ilaix Moriba, m.78), Musah (Hugo Duro, m.78), Lato (Jesús Vázquez, m.83), Lino (Marcos André, m.78) i Cavani.

Gols: 1-0, m.63: Borja García.

Àrbitre: Iglesias Villanueva. Ha amonestat a Stuani (Girona); Hugo Guillamón, Cavani, Gayà (València).

Estadi: Montilivi, 10.732 espectadors.