Tsygankov, l’esperança entre tantes dificultats

Quan va començar la temporada amb una derrota a Mestalla per un penal transformat per Carlos Soler (1-0) en el retorn a Primera Divisió, el Girona difícilment hauria pensat que quan els seus camins es tornessin a creuar mig any després el València seria un rival directe en la lluita per la permanència. De fet, mitja Lliga ho és perquè aquesta temporada està més igualada que mai amb una desena d’equips intentant evitar la zona de descens. El marge de punts és estret. Tant, que els de Míchel Sánchez se situen a mitja taula amb 21 punts, un més que els valencians i dos més respecte al descens. El conjunt blanc-i-vermell ha arribat en aquesta situació després d’encadenar dues derrotes consecutives contra Vila-real (1-0) i Barça (0-1).

Tenint en compte els números, el Girona té la necessitat de puntuar aquesta tarda contra el València (16.15 hores / DAZN) si no vol patir més endavant. El duel d’aquesta jornada torna a ser a Montilivi, coincidint amb l’inici de la segona volta de la competició, on el suport de l’afició tornarà a ser clau per intentar treure quelcom positiu. Però no serà fàcil. I és que els gironins arrosseguen diverses dificultats a les quals s’hauran de sobreposar.

La primera de totes és l’absència de Míchel, que haurà de veure el partit des de la grada, després de veure targeta vermella contra els blaugranes i ser sancionat amb dos partits. Aquest serà el primer a complir.

L’altra serà a la banda dreta, on el tècnic tindrà un gran dilema. Dissabte passat Arnau Martínez va veure la cinquena groga i, per postres, Yan Couto va lesionar-se el turmell esquerre i s’estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. L’opció que pren més força és ressituar Valery Fernández al lateral -l’escalenc ha fet un pas endavant sortint de revulsiu i podria ser premiat amb la titularitat en una posició en la qual pot adaptar-se, tot i haver jugat majoritàriament de carriler. En el cas que finalment no fos així, Míchel pot apostar pel jugador del filial Joel Roca -el de Camprodon va tornar a tenir minuts contra el Barça- o, fins i tot, canviar de sistema recuperant la defensa de cinc. «També tenim l’opció de Santi Bueno o situar-hi un esquerrà com Javi Hernández o Miguel Gutiérrez», va afegir Míchel.

El retorn del central uruguaià, clau en la idea del Girona, serà una de les principals novetats. A més a més, l’entrenador també va avançar que el central Alex Callens i el davanter Viktor Tsygankov ja estan llestos per debutar així que és molt probable que avui es vegin els seus primers minuts vestint la samarreta blanc-i-vermella. Amb l’ucraïnès, que és la gran esperança, l’equip ha de fer un salt de qualitat en atac. A part d’això, els gironins hauran de fer un esforç en defensa després de no haver aconseguit encara cap zero a la porteria (Míchel es conforma amb encaixar un gol per partit en les pròximes 19 jornades si el còmput de gols a favor és superior).

Per part del Girona, seran baixa Arnau, Couto, David López, Reinier Jesus i Ibrahima Kébé.

El València, amb l’aigua al coll

El Girona no passa pel seu millor moment, però el València encara menys. El conjunt che només ha sumat un punt de quinze possibles des de la represa de la lliga per l’aturada pel Mundial i, en conseqüència, ha anat caient en picat a la classificació fins a quedar-se amb un punt de marge respecte al descens. Arran d’això, es va produir el comiat de Gennaro Gattuso i el seu lloc va ocupar-lo un Voro González que, de moment, tampoc se n’ha sortit amb una derrota dijous passat davant el Madrid (2-0).

En aquest sentit, el València ha tingut poc temps per preparar el partit (el Girona ha tingut una setmana sencera) i la plantilla podria notar la càrrega de minuts perquè el més probable és que hi hagi pocs canvis en l’onze titular. Com que Gabriel Paulista va ser expulsat al Bernabéu, l’entrenador haurà d’escollir entre Eray Cömert i Cenk Özkacar per acompanyar Mouctar Diakhaby a l’eix de la defensa. Tampoc estaran disponibles Jaume Doménech, Nico González, Thierry Rendall i KustinKluivert.