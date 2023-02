Demà el Girona comença la segona volta amb la intenció de fer un pas més cap a l'objectiu de la permanència. Els de Míchel Sánchez, que són dotzens amb 21 punts -només dos respecte al descens-, rebran a Montilivi (16.15 hores) a un València en hores baixes que busca la reacció amb el nou tècnic Voro.

LES BAIXES

"Arnau és baixa per sanció i també seran baixa David López, Reinier, Yan Couto i Ibra Kébé per lesió. La resta estan tots bé i preparats per al partit".

EL DEBUT DE TSYGANKOV Y CALLENS

Tsygankov està preparat. És un jugador top per nosaltres i està llest per jugar demà. Veurem els minuts que juga, però està preparat i Callens també ho està. Els dos al cent per cent".

LA SANCIÓ DE DOS PARTITS

"La meva sanció és justa perquè sempre són dos partits. Em queixo amb mi mateix, ja està. No és el meu problema la resta. No sé si es fixen més amb mi, he de millorar. Faré el possible perquè l'equip em necessita al camp i jo vull ser-hi".

ELS RIVALS DIRECTES

"La classificació ara mateix està ajustada perquè la lliga és difícil, complicada i igualada. És així. Hem de fer una segona volta millor que la primera. És el repte i el nostre objectiu. Millorar la primera volta. Hem fet 26 gols, però per contra n'hem rebut 29. És així. Ahir vaig dir als jugadors que necessitem baixar aquests números en defensa, de gols en contra, per millorar. És l'objectiu. El nostre propòsit és rebre un gol per partit: acabar la segona volta amb 19 gols en contra. Penso que d'aquesta manera l'equip patirà però arribarem als objectius".

EL VALÈNCIA

"Penso amb nosaltres. El València és un històric i un equipàs. Crec que guanyarem, confio en el meu equip. No he vist cap rival que ens hagi passat per sobre. Sempre hem competit. Ataquem bé però hem de millorar pèrdues de pilota. El suport com sempre de l'afició serà més fàcil".

EL BUIT QUE DEIXEN ARNAU I COUTO A LA DRETA

"Demà veurem. Tenim diverses opcions. Hi ha Joel, Valery, Santi, un esquerrà a la dreta, Javi, Miguel... Podem jugar amb línia de 3 o no".

LA VALORACIÓ DEL MERCAT

"La nostra plantilla és espectacular. Tinc un equipàs. No falta res. Estic molt satisfet amb la meva plantilla".

EL MIG DEL CAMP

"Yangel i Borja han donat un pas endavant en les últimes setmanes i estan preparats per jugar en aquestes posicions. Iván també. Quan arribi David de la seva lesió és un jugador que pot fer d'Oriol. És veritat que Ramon era un jugador comodí que ens donava diverses posicions, però vol jugar i és normal. És jove. Una bona oportunitat pel club que jugui partits com està fent a Vila-real. Qualsevol posició està ocupada per dos-tres jugadors. Trobem solucions".

EL VALÈNCIA DE VORO

"Més defensiu no, però en l'últim partit al Bernabéu van córrer menys riscos en sortida de pilota. També és veritat que era el Bernabéu. No sé què faran a Montilivi. Penso que encara tindran automatismes de Gattuso, és una percepció meva. Hem treballat sobre això, tot i que la meva preocupació som nosaltres".

L'ANADA A MESTALLA

"Aquell partit ni l'he mirat. Nosaltres arribàvem recent ascendits a la competició, no vam fer un gran partit. No em vaig agradar. Tampoc el València amb el canvi d'entrenador serà el mateix".