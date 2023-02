"És un dia històric pel Girona". Així ha començat Delfí Geli, acompanyat de Ferran Soriano, Pere Guardiola i Ignasi Mas-Bagà, la presentació de la City Football Academy Girona, la que serà la tan esperada ciutat esportiva del Girona FC i que s'ubicarà a Vilablareix, als terrenys de la Massana, de 23 hectàrees. El projecte comptarà amb set camps de futbol, tres de gespa natural i quatre d'artificial i un dels quals amb graderies per a acollir partits, a més a més d'un mas que passarà a ser la seu institucional del club. Les obres començaran aquest setembre i el primer equip s'hi traslladarà a treballar-hi a partir del gener del 2024, quan ja hi hagi la primera fase del projecte construïda. La ciutat esportiva no entrarà a ple rendiment fins al setembre del 2025, quan primer equip, femení, Genuine i tot el planter hauran completat el trasllat. En aquest sentit, el director general Ignasi Mas-Bagà ha confirmat que les obres tindran un cost de 25 milions d'euros, un 70% del qual procedeix del pla Impulso, el fons CVC de la Lliga. El preu de la compra dels terrenys no ha estat revelat.

Tant el president del consell d'administració Pere Guardiola i director general del City Group, Ferran Soriano, han remarcat la idea amb què van aterrar al Girona al 2015. "Vam dir des del primer dia que era un projecte a llarg termini i aquesta n'és una prova més. Les infraestructures són una de les tres potes juntament amb el primer equip i necessitàvem tenir un centre així. Situacions esportives i la pandèmia ens ho van fer frenar però, enguany teníem clar que era una prioritat absoluta", ha dit Guardiola. En la mateixa s'ha expressat Soriano, que ha destacat que el projecte és una mostra "més" del compromís dels accionistes amb el club. "Hi posem feina, entusiasme i coneixement, a banda de diners", ha dit tot recordant que la instal·lació estarà totalment connectada amb la resta de City Academy que el grup té distribuïdes arreu del món. En aquest sentit, Soriano ha assenyalat, que la de Vilablareix serà el segon centre d'entrenament més gran del grup, només per darrere del de Manchester. Els dirigents blanc-i-vermells han mirat de deixar molt clar la voluntat d'adaptar-se i tenir una bona acollida a Vilablareix. "Som en un entorn rural i privilegiat i en som conscients. Tenim el compromís amb l'ajuntament de mantenir l'entorn, establir sinergies i fer millores al poble". Els veïns han rebut aquests dies un díptic informatiu del projecte. Mas-Bagà ha recordat que el club tindrà una bústia de suggeriments i preguntes per als veïns. El club va formalitzar la compra dels terrenys la setmana passada i aquest matí s'ha tramitat la primera fase del projecte. Mas-Bagà ha explicat que no ha calgut requalificar els terrenys perquè el sòl no urbanitzable permet "usos esportius". Hola veïns de Vilablareix! 👋🏡 pic.twitter.com/i7xs9NZKmY — Girona FC (@GironaFC) 24 de febrero de 2023