Viktor Tsygankov ha marcat diferències de seguida. El davanter ucraïnès ja ha marcat tres gols i ha repartit tres assistències en només set partits amb el Girona, però assegura que "no m'importen les xifres". "Soc golejador i m'agrada marcar gols, però jo el que vull és ajudar el meu equip a guanyar. Sigui com sigui. Ara bé, si marques sempre tens més opcions de guanyar", ha dit.

El jugador s'ha mostrat "encantat" amb els primers mesos a Girona, on assegura que hi està molt a gust. "L'staff es preocupa perquè el meu dia a dia sigui més fàcil. Intento ser jo mateix i treballar dur. Cada entrenament és diferent, en funció del rival, i Míchel m'explica com he de fer-ho. Només ens fixem en nosaltres. Estem preparats per enfrontar-nos a l'Espanyol", ha assegurat.

Sobre l'adaptació a Primera Divisió, ha explicat que "és una lliga top": "Hi ha molt bon nivell a Espanya, on tots els jugadors tenen qualitat. Disfruto molt".

Tsygankov, que fa poc ha tornat de la concentració amb la selecció d'Ucraïna, ha parlat de la delicada situació que es viu al seu país: "És realment dur. Als estadis juguem sense l'afició i estan buits perquè mai se sap què pot passar. És difícil per nosaltres. Un veritable desastre".