Tres victòries consecutives i una ratxa de 12 dels darrers 15 punts han disparat la il·lusió a Montilivi. Amb la salvació al sarró des de fa dies, la realitat de la classificació dibuixa un escenari d’allò més engrescador per al Girona en aquestes cinc darreres jornades, amb la possibilitat ben real de lluitar per disputar competició europea la temporada que ve. Setens, en posicions de Conference League, els de Míchel intentaran confirmar les seves aspiracions europees aquest migdia a Sant Sebastià. Ho faran sense la pressió de veure-s’hi obligats, perquè «no és l’objectiu», però amb la il·lusió de poder alimentar encara més el somni. Ben segur que l’empresa serà d’allò més complicada contra una Reial Societat que brilla partit rere partit i que va disparada que lluita assegurar la plaça de Champions League. Per acabar-ho d’adobar, el tècnic no podrà disposar de l’home més en forma de l’equip, Taty Castellanos, baixa per culpa d’un esquinç al turmell. Serà el torn, doncs, per a Cristhian Stuani, que tindrà l’oportunitat de reivindicar-se en un gran aparador. Tampoc hi seran Aleix Garcia, Borja García, Toni Villa, Ibrahima Kébé i Joel Roca, que continuen lesionats. Per contra, el tècnic recupera Yangel Herrera, un cop superats els seus problemes musculars. Tot i això, sembla complicat que el veneçolà, mancat de ritme, tingui minuts avui a Anoeta.

Amb l’embranzida dels resultats i la moral pels núvols, el Girona mirarà d’allargar el seu estat de gràcia contra un dels millors equips de la Lliga. La missió és difícil, però no pas impossible. De fet, l’equip ja ha demostrat que si treu la seva millor versió és capaç de competir contra qualsevol, inclosos Barça, Madrid o Atlètic. Caldrà veure si l’aturada de la competició el cap de setmana passat, i els dies de descans, han tallat la dinàmica ascendent dels de Míchel. La col·lecció d’elogis sovint ha estat contraproduent per a l’equip i durant la temporada, d’exemples n’hi ha uns quants (Almeria, Cadis, Getafe, Valladolid...). Cada cop menys, això sí, i l’equip ha demostrat haver après la lliçó. Tampoc seria el dia avui, en un aparador com el Real Arena, per deixar-se anar, perquè la Reial ja va ensenyar de quin peu calça a la primera volta amb un 3-5 que va fer molt de mal.

Míchel no pensa permetre cap descompressió a l’equip perquè encara hi ha objectius per assolir. El primer, el d’arribar als famosos 53 punts i convertir-se en el millor Girona de la història. El missatge del tècnic és el de sempre. «Pas a pas i quedar com més amunt millor». Això sí, si les possibilitats reals d’entrar a Europa, que ningú dubti que el Girona intentarà posar-s’hi amb tot. «Els somnis i reptes han de ser reals i aquest ho és. Estem preparats, però primer hi hem d’arribar. I abans, cal assolir l’objectiu dels 53 punts», recordava.

Sense Castellanos, Míchel té clar que Stuani liderarà l’atac blanc-i-vermell avui. En la darrera jornada contra el Mallorca, el tècnic es va decantar per una línia de cinc homes al darrere amb Bernardo, Juanpe i Bueno per controlar Muriqi. Aquest migdia, tot fa pensar que hauria de tornar als quatre defenses, però la presència d’un davanter alt i gros a la Reial com el noruec Sorloth fa que no s’hagi de descartar que pugui repetir. David López podria tornar a l’equip i ocupar el lloc de Bernardo o Juanpe. Menys dubtes hi ha a la resta de l’onze, on Romeu i Iván Martín continuaran al mig del camp i també hi tenen un lloc garantit Tsygankov i Riquelme. Reinier, força espès contra el Mallorca, no sembla que hagi de repetir titularitat. Couto o Artero són les alternatives.

Mentrestant, la Reial també arriba en una gran dinàmica de joc i resultats i a punt d’assegurar-se matemàticament una plaça de Champions League. Imanol Alguacil té les baixes segures per lesió de Brais Méndez, Sadiq i Merquelanz, lesionats. Per contra, el tècnic basc va recuperar a darrera hora Igor Zubeldia. El central es va lesionar al maluc contra el Madrid, però l’evolució ha estat positiva i Imanol ha volgut incloure’l a la llista de convocats pel partit d’avui contra el Girona.