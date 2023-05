Ho va fer contra el Reial Madrid també davant el Sevilla i avui amb el Mallorca no podia ser diferent. Ningú pot frenar l’embranzida de l’equip revelació de la Lliga. Aquest vespre el Girona ha aconseguit la tercera victòria consecutiva que tant buscava després d’imposar-se al Mallorca gràcies als de Bernardo i Taty Castellanos (2-1). Els gironins han sabut canviar el guió d’un partit que es preveia gens fluid arran de la proposta de joc dels d’Aguirre, que han vist porteria mitjançant Muriqi de penal. Amb 47 punts, ho vulgui el club o no, Europa és a tocar. I l’objectiu de Míchel d’arribar als 53 punts encara més. Quin final més divertit li espera a aquest l’equip.

No s’equivocava Míchel quan deia que seria el Girona qui tindria la possessió. I, com bé es temia, costaria superar la defensa rival. El Mallorca, molt ben posicionat, ha sortit a tallar les ales dels blanc-i-vermells. Taty Castellanos ha tingut la primera ocasió de perill amb un cop de cap que ha anat a fora per ben poc arran d’un córner centrat per Tsygankov. La rèplica dels d’Aguirre podria haver estat molt pitjor amb un xut d’Antonio Sánchez des de la frontal que, per sort, s’ha estavellat al pal. Mentre que Riquelme l’ha enviat al lateral de la xarxa. També ho ha tornat a provar Taty amb una rematada directa a les mans de Rajkovic. La següent ha acabat per damunt del travesser. Passaven els minuts i no hi havia manera que la pilota entrés. Ara bé, quan ho ha fet ja ha estat una altra cosa. Després que l’àrbitre anul·lés un gol als gironins per una falta prèvia a la sortida d’un córner, Bernardo ha fet justícia per marcar l’1-0 abans del descans.

A la segona part, el Girona volia més. A punt s’ha quedat Santi Bueno de fer pujar el segon al marcador però Muriqi s’ha posat al seu davant i li ho ha impedit. Igual que Artero, que acabava d’entrar per substituir Reiner, quan ja olorava el gol en rebre una assistència de Taty. Rajkovic ha intervingut per frustrar un xut des de la frontal de Miguel. El lateral ha fallat després amb una acció que ha sortit desviada. A l’altra àrea, Gazzaniga ha fet la seva feina amb una bona aturada per desviar un xut de Dani Rodríguez. El porter no ha pogut fer res per impedir el gol de penal de Muriqi, una pena màxima que ha necessitat la revisió del VAR. De seguida, Oriol Romeu ha sortit en busca del triomf però Rajkovic s’ha lluït per treure la pilota de l’escaire. Finalment, Taty ha fet justícia amb una rematada de cap impressionant. No té aturador. Tampoc el Girona. L’argentí s’ha merescut l’ovació quan ha estat substituït per Stuani.

FITXA TÈCNICA Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Miguel (Javi Hernández, min. 73), Oriol Romeu, Reinier (Artero, min. 60), Iván Martín (Callens, min. 90), Tsygankov (Yan Couto, min. 90), Riquelme i Taty Castellanos (Stuani, min. 90). Mallorca: Rajkovic, Antonio Sánchez, Hadzikadunic (Dani Rodríguez, min. 66), Valjent, Copete, Jaume Costa (Augustinsson, min. 72), De Galarreta, Morlanes (Grenier, min. 86), Kang In Lee, Amath (Ángel, min. 86) i Muriqi. Gols: 1-0, min.45: Bernardo; 1-1, min. 80: Muriqi de penal; 2-1, min. 83: Taty Castellanos. Àrbitre: Martínez Munuera. Ha amonestat Bernardo, Javi Hernández, Taty Castellanos, Yan Couto (Girona); Aguirre (Mallorca). Estadi: Montilivi, 11.767 espectadors.

