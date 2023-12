El dia a dia és el gran secret del líder de Primera Divisió. «És el que ens pot mantenir al més amunt possible», deia un altre cop Míchel després de la victòria contra l’Alabès (3-0) per seguir al primer lloc de la classificació. L’entrenador sempre recorda que tots els futbolistes de la plantilla són importants i que estan implicats en la causa, malgrat que només en puguin jugar onze. «Amb el rendiment que tenen els que estan jugant, és difícil canviar-los perquè no vull modificar l’estructura però no me n’oblido de cap», afegia.

Les seves paraules van prendre més significat que mai dilluns contra l’Alabès. Míchel estava condicionat per la baixa de Tsygankov i, a l’hora de fer l’onze, ho va tenir clar amb Portu d’inici. Fins ara, el mitjapunta havia intervingut de suplent, però això no va ser cap impediment per sumar des del minut u de partit. Tant va ser així que Portu va marcar el 2-0 de la tranquil·litat abans del descans.

La seva celebració ho va dir tot: gol tret de la màniga, petó a l’escut i abraçada a Míchel. El compromís és inqüestionable i la comunió és total.

«El gol de Portu no és una ocasió clara de gol, és un golàs que ell s’ha inventat. [...] Confio molt en ell. Està entrenant a un nivell altíssim i l’altre dia també ho va fer molt bé a la Copa amb un altre gol. Tenim una molt bona plantilla. Soc un privilegiat perquè tinc un grup de treball increïble. El dia a dia és meravellós», va explicar l’entrenador.

❝Jugar a Montilivi sempre és especial. Jo cada vegada que surto al camp els intento retornar tot el suport que em donen. Avui ha sortit tot rodó.❞#GironaAlavés pic.twitter.com/QSN15YyFDR — Girona FC (@GironaFC) 18 de diciembre de 2023

Per la seva part, Portu va comentar que «Míchel és la peça clau de tot això»: «Està fent un treball que no es veu gaire en el futbol. I és que tothom està endollat i se sent partícip. Crec que des de fora també s’està veient perquè els jugadors, tant els que surten d’inici com els que ho fan després, mantenen el nivell a cada partit. Hi ha química entre tots. No és fàcil saber gestionar un equip i fer que tothom se senti bé, rendeixi i estigui còmode».

En el seu primer partit com a titular, Portu tenia el repte de «generar superioritat a camp rival»: «Yan Couto -el seu assistent- venia a rebre i jo m’havia d’obrir perquè era complicat que el seu central sortís del lloc. Ens ha sortit el pla de partit perfecte».

La situació classificatòria del Girona fa patxoca: és líder en solitari, a 2 punts del Madrid, a 9 del Barça i a 10 de l’Atlètic... «Una de les coses importants de l’equip és que, malgrat el soroll que s’està generant al nostre voltant, res ens afecta. No sentim cap pressió afegida. Veníem de guanyar al Barça i tothom deia que havíem de guanyar un grandíssim rival com l’Alabès sí o sí... És pressió afegida que hem de saber gestionar i hem demostrat que no ens afecta. L’equip està concentrat en el dia a dia», va raonar Portu.

Montilivi es va posar dempeus per corejar el seu nom. «L’afició hi és i està gaudint moltíssim. Volem continuar a dalt, tot i que sabem que és molt complicat mantenir el ritme de guanyar sempre. L’equip està capacitat i mentalitzat, ja pensem en el partit de dijous a Sevilla», va advertir Portu.