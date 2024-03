Nou punts d'avantatge quan en falten trenta-tres per jugar. Aquest és el marge del qual disposa el Girona per estrenar la nova Lliga de Campions, que canvia de format la temporada vinent. Un curs que serà històric perquè es viurà la primera participació europea dels gironins, si res no s'espatlla. Tant de bo sigui en la màxima competició continental.

👣 Seguim sumant, Juanpe! 👏 pic.twitter.com/l957dVQnVU — Girona FC (@GironaFC) 4 de marzo de 2024 Un torneig que es transformarà per deixar de ser el que ens havíem après de memòria. La UEFA va presentar el nou format, que elimina la fase de grups tradicional de 32 equips per donar pas a una lligueta en la qual participaran 36 conjunts, avançant a les eliminatòries a doble partit de manera directa els vuit primers classificats. Tots els equips jugaran vuit partits en la fase inicial, quatre a casa i quatre com a visitant. Ja no disputaran dos duels contra tres rivals -a casa i a fora-. Per determinar els vuit rivals, els equips es classificaran inicialment en quatre grups de caps de sèrie. A cada equip li tocarà enfrontar-se a dos rivals de cadascun d'aquells grups, jugant un partit contra un equip de cada grup a casa i un altre fora. Segons la UEFA, els clubs tindran l'oportunitat de mesurar-se a un «ventall més ampli» de rivals, aconseguint que «els aficionats vegin als millors equips enfrontar-se més sovint i en fases més inicials de la competició». La classificació per a la Lliga de Campions continuarà depenent de la posició final d'un club en la seva competició domèstica, combinada amb la posició de cada federació en la classificació del coeficient de clubs de la UEFA. Comencen les obres del nou centre d'entrenament del Girona a Vilablareix Després de la lligueta arribaran les eliminatòries a doble partit, com en l'actualitat. A aquests vuitens de final avançaran de manera directa els vuit primers classificats, mentre que del novè al vint-i-quatrè disputaran un play-off -també a doble partit- per a guanyar-se el bitllet. Els equips que acabin en el lloc 25 o pitjor, quedaran eliminats, sense accés a l'Europa League. En la fase eliminatòria, els equips classificats entre els llocs 9è i 16è seran caps de sèrie en el sorteig d'aquesta repesca, cosa que significa que s'enfrontaran a un equip situat entre els llocs 17è i 24è, en principi amb el partit de tornada a casa. Els vuit clubs que s'imposin en les eliminatòries passaran a vuitens de final, on s'enfrontaran a un dels vuit primers classificats, que seran caps de sèrie en els vuitens. A partir dels vuitens de final, la competició seguirà el seu format actual fins a la gran final.