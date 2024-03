Aquest dilluns, han començat les obres que s’han de dur a terme en el nou centre d’entrenament del Girona FC a Vilablareix. Els primers treballs han començat després que l’Ajuntament donés ja llum verda la setmana passada a la primera fase de les obres que preveuen la construcció de dos camps de futbol de gespa híbrida per als entrenaments del primer equip, així com els equipaments complementaris com vestidors, gimnàs i despatxos. Es preveu que a l’estiu, el primer equip pugui traslladar-se a aquest nou emplaçament i deixar les instal·lacions actuals del PGA de Caldes de Malavella.