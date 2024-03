Les paraules d’Aleix Garcia fa uns mesos a Movistar + en què assegurava que li «agradaria» jugar al Barça perquè era el club que «sempre havia seguit de petit» i que sempre li «havia agradat» van aixecar força rebombori. El d’Ulldecona sempre ha mirat de treure ferro a aquelles paraules i avui hi ha tornat en un directe al Twich de Jijantes. Aleix Garcia ha assegurat que no es penedeix d’haver parlat bé del Barça, però sí que admetre que potser no van ser «el moment ni les formes». El jugador ebrenc confessava que és «molt transparent» i revelava que de gades en parlen amb els companys «Per què on podem ser transparents?»

L’exjugador de l’Eibar ha detallat també que la setmana del partit contra el Barça va ser «dura». «Tenia una pressió extra i considero que em va anar bé», deia.