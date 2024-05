El Girona ha tornat avui a la feina per preparar el partit de divendres contra el Granada (21:00). Serà el darrer d'una temporada històrica i per això, el club ha organitzat un seguit d'actes per celebrar-ho. Així, tan bon punt acabi el partit començarà la festa amb un DJ que donarà pas a l'actuació de Sopa de Cabra al centre del camp. Tot seguit serà el torn dels parlaments dels futbolistes i tècnics. Per diumenge quedarà la rua amb bus descapotable des de l'estadi fins a la Plaça del Vi, amb més parlaments des del balcó de l'Ajuntament per arribar a la Copa on hi haurà la fi de festa amb els concerts de Las que Faltaband, els Catarres i Mon DJ.