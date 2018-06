Girona Acull demana a l'Ajuntament que s'ofereixi a acollir refugiats de l'Aquarius

La Plataforma Girona Acull ha demanat a l'Ajuntament que s'ofereixi a acollir persones refugiades del vaixell Aquarius.

L'entitat s'ha mostrat indignada per la negativa del govern italià a que el vaixell amb 629 persones desembarquessin al país i valora "molt positivament l'oferiment de València".

La Plataforma recorda que l'any 2015 el ple de l'ajuntament de la ciutat va aprovar per unanimitat adherir-se a la Xarxa de Municipis Acollidors (XMA) arran d'una moció impulsada per l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

En aquest sentit, Girona Acull demana que l'Ajuntament se sumi als oferiments institucionals d'ajuda per acollir a les 629 persones a bord del vaixell Aquarius i que arribaran properament a València, com ja ho han fet municipis com Palma de Mallorca i Barcelona; per col·laborar en el que pugui ser necessari durant el procés d'arribada, instal·lació i acollida.

Per altra banda, també remarquen la necessitat d'atendre adequadament a les persones migrades i refugiades que no estan rebent una acollida digna a la nostra ciutat i encoratgen al consistori a treballar activament per superar aquestes mancances en les polítiques d'acollida del municipi. En aquest sentit reiteren el seu oferiment per a treballar conjuntament amb el consistori.

Fa quansi un any, l'entitat va desplegar una pancarta a la Catedral demanant l'obertura de fronteres. De fet, des de fa meoss, a la ciutat hi ha multitud d'iniciatives en solidaritat amb les persones refugiades.