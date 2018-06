Girona explicarà el seu sistema de gestió de residus en un Fòrum de Madrid

L'Ajuntament de Girona participa aquesta setmana a la tercera edició del Fòrum de les Ciutats de Madrid. Durant tres dies, més de 200 ponents provinents de 75 ciutats diferents parlaran sobre les tendències urbanes per al segle XXI a partir de temes diversos com la sostenibilitat, les noves agendes urbanes, la mobilitat, l'urbanisme, l'energia neta, la participació, la innovació social o l'educació.

El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, Eduard Berloso, assistirà avui al Fòrum, ja que la cap de Serveis Urbans del consistori, Empar Vilà, exposarà aquesta tarda l'experiència de Girona amb el sistema de gestió de residus i neteja viària de la ciutat. La ponència s'emmarca fins de l'apartat de bones pràctiques del bloc titulat "Ciutats que transiten cap a l'economia circular", en el qual participa també l'Ajuntament de Madrid o l'expert en ecosistemes d'innovació Toti Kónnolä, entre d'altres.

"Des de l'Ajuntament hem fet una aposta clara els darrers anys per millorar el benestar dels ciutadans i les ciutadanes i per fomentar polítiques de respecte al medi ambient. Per aquest motiu, tant la neteja viària com la recollida de residus i la recollida selectiva han estat dues de les nostres prioritats", ha explicat el regidor Eduard Berloso.

En aquest sentit, ha augmentat el percentatge de recollida selectiva en els darrers anys, gràcies, entre altres aspectes, a la implantació de la recollida porta a porta al barri de Sant Daniel o a la recollida selectiva comercial al Barri Vell, Eixample i al Mercadal, segons les fraccions. El 2017 el percentatge de recollida selectiva a la ciutat va ser del 48,75%, més de 10 punts superior al del 2013 (37,11%).

L'esdeveniment, organitzat per IFEMA Feria de Madrid, va començar ahir i s'allargarà fins divendres.