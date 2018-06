Protesta de pares i alumnes a Montjuïc per reclamar millores en el transport escolar

Una cinquantena de pares i alumnes de l'escola de Montjuïc de Girona s'han manifestat aquest matí per reclamar que l'autobús públic faci parada directa a l'institut Narcís Xifra, que és el que els toca per zona. Asseguren que el servei actual que ofereix el Consell Comarcal costa 1,5 euros per viatge, mentre que la rest d'alumnes de la ciutat poden anar a classe amb les línies regulars (pagant un bitllet de 40 cèntims). A més, en cas que vulguin agafar l'autobús de línia per estalviar-se diners, els adolescents es veuen obligats a fer transbord (perquè la línia que baixa de Montjuïc no arriba a l'institut) i fer un viatge de tres quarts d'hora per un trajecte que, en cotxe, no supera els deu minuts. Els pares asseguren que l'Ajuntament els havia promès una solució, però que a dia d'avui no s'ha mogut res. Per això, i perquè també diuen que el consistori tracta el barri com si fos "de segona", ja asseguren que la protesta d'aquest dimarts no serà l'única.

Els veïns de Montjuïc asseguren sentir-se "discriminats" per part de l'Ajuntament de Girona. Critiquen que fa anys que els diferents equips de govern els ignoren i que són el barri de la ciutat "amb menys serveis", perquè no tenen ni centre cívic ni biblioteca (han d'anar a la del Pont Major) i el local de l'associació de veïns és "clarament insuficient" per acollir els 3.000 residents que viuen a la zona.

Per això, amb l'objectiu de pressionar el consistori, han començat una recollida de signatures i han engegat un seguit de protestes per fer visibles les mancances que pateixen. Aquest dimarts, han començat pel transport escolar.

Una cinquantena de pares i alumnes de l'escola de Montjuïc han recorregut el barri a peu per reclamar una línia directa d'autobús públic que els porti fins a l'institut Narcís Xifra. Feien sonar xiulets i portaven pancartes on es podia llegir 'No volem ser un barri de segona' o 'Volem arribar als serveis en bus'.

Segons critiquen, no hi ha cap línia d'autobús públic que tingui parada directa a l'IES Narcís Xifra (que és el que els toca per zona). Per arribar-hi, els adolescents han de fer transbord entre dues línies (la 1 i la 6) i això els suposa haver de destinar fins a tres quarts d'hora per a un trajecte que, si es fa en cotxe, és d'escassament deu minuts.



De provisional a crònica

El president de l'AMPA de l'institut, Albert Huguet, explica que l'any passat l'Ajuntament els va donar "una solució provisional", a través d'un autobús operat des del Consell Comarcal. El problema, però, és que aquells alumnes que l'utilitzen han de pagar 1,5 euros pel bitllet (mentre que si s'agafa l'autobús de línia, el preu es redueix fins als 40 cèntims).

"No volem res més que allò que tenen la resta d'alumnes de la ciutat, que és que els nostres fills puguin anar amb autobús públic al col·legi", explica Huguet. El president de l'AMPA, a més, també critica que el consistori els va prometre que la solució que els va oferir seria "temporal", però que ara veuen com s'està "tornant crònica", perquè fa un any que no s'ha mogut res.

"Reclamem no haver de pagar més de 40 cèntims per bitllet, bé sigui a través d'un autobús que faci parada directa a l'institut, bé sigui perquè l'Ajuntament assumeixi la diferència de cost que suposa el servei que ofereix el Consell Comarcal", diu Huguet. I hi afegeix: "Ens sentim discriminats, perquè se'ns obliga a anar a l'institut Narcís Xifra, però no se'ns posen facilitats perquè els nostres fills hi arribin".



En cotxe o a peu

Tant els pares com els alumnes que ara fan 6è de primària a l'escola de Montjuïc, i que l'any vinent hauran d'anar al Xifra, asseguren que no tenir una línia d'autobús municipal directa els suposarà maldecaps. "Haurem de combinar-nos-ho entre diferents pares o bé amb els avis", diu una de les mares, la Goretti Piferrer.

Ella, a més, també lamenta que si el seu fill algun dia hagués d'agafar l'autobús municipal –i per tant, fer transbord- als tres quarts d'hora de viatge s'hi afegiria un altre problema: la tornada al migdia. "Com que les classes acaben a les tres, això suposa que gairebé hauria de dinar a les quatre de la tarda", concreta.

Els alumnes, per la seva banda, també diuen que hauran de buscar opcions. "Em portaran els avis o potser hi hauré d'anar caminant, perquè trigaré menys", explica un dels adolescents, en Gabriel Morales. "Si agafo l'autobús municipal i he de fer transbord, trigaré més i potser algun dia arribaré tard a classe", hi afegeix una altra alumna de 6è, la Martina Noguera.