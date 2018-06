El PSC lamenta el manteniment i l'estat dels parcs i jardins de la ciutat

La portaveu del grup municipal del PSC a Girona, Sílvia Paneque, ha denunciat la «deixadesa i l'abandó» dels parcs i jardins de la ciutat. Al seu parer, tot plegat ha portat a una situació de «deteriorament sense pal·liatius amb aparició de males herbes altes, bancs on no es pot ni seure, escocells sense arbres plens d'herbes, parterres plens de brutícia o lloses toves aixecades i malmeses per tota la ciutat, des de l'Esquerra del Ter a Girona Est, des de Montilivi a Sant Narcís», entre altres. A més, lamenta que el regidor de sostenibilitat, Eduard Berloso, admeti la problemàtica i afirmi que no té ni dimensionat ni planificat el servei (que es fa entre les brigades municipals i empreses privades) i que, per tant, no disposa del pressupost necessari. El PSC recorda que el manteniment s'ha adjudicat per 2.023.817,66 euros per dos anys. Per tot això, demana dimensionar correctament les brigades de parcs jardins i fer una revisió del contracte de manteniment.