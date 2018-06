Una vintena d'actes per la festa de Fontajau

El barri de Fontajau de Girona enceta avui quatre dies de Festa Major amb un programa compost per una vintena d'actes. El plat fort arribarà el dissabte amb la celebració de la gran revetlla de Sant Joan amenitzada pels conjunts Latin Swing i Radio Hits.

El programa arrenca avui a la tarda al Centre Cívic Ter amb la benvinguda de la XXIV Festa Major de Fontajau i la inauguració de l'exposició de patchwork. Demà continuarà la disbauxa amb el Xupinazo, la cercavila de gegants i el playback de l'associació de pensionistes i jubilats de Taialà.

L'autèntica disbauxa arribarà al vespre amb el Correbars i el ball de nit. Enguany, els encarregats d'amenitzar la primera nit de música de la festa serà l'orquestra Montecarlo. Una banda de Festa Major formada per cinc músics que versiona les millors cançons d'ara i d'abans.

Tot seguit, a la una de la matinada, arrencarà la nit jove amb Bananna Beach, un grup de rumba tropical catalana format per cinc músics amb molta energia i un directe alegre i potent. La banda presentarà a l'escenari de Fontajau el seu darrer treball que porta per títol Rico y suave mambo.

El dissabte la festa anirà encarada als més petits amb activitats com el joc de la cucanya, la festa de l'escuma i el XXV Concurs de dibuix i pintura. La festa infantil culminarà a la tarda amb l'espectacle L'home roda a càrrec de Karoll. Un personatge incombustible. El professor Karoli es desplaça dins d'una sola roda amb motor. Combinant enginy amb la presentació d'artilugis amb rodes, monocicletes altes amb cames, bicis nanes de 10,20 i 30 cm, Karoli demostrarà la seva passió per les rodes fent el més difícil sobre diversos aparells.

L'útim dia de la Festa Major del barri de Fontajau comptarà amb un vermut musical a càrrec de Double Chick, una fideuà popular i una sessió d'havaneres amb el grup Terra Endins, on hi haurà cremat per a tothom. Finalment, el xupinazo de fi de festa donarà per tancada la celebració.