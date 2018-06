Destrossa la vidriera d'una botiga d'un cop de peu i hi roba

Robatori en una sabateria del centre de la ciutat de Girona. El lladre va ocasionar destrosses però gairebé se'n va anar amb les mans buides, ja que no va trobar ni un euro a la caixa enregistradora. Per compensar-ho se'n va emportar complements i gorres de la sabateria.

Els fets van succeir la matinada del dia 23 de juny i al cap de dos dies el presumpte autors dels fets ja ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona. Es tracta d'un ciutadà marroquí, de 30 anys i no té domicili conegut. Aquest home és conegut per la policia i té un llarg historial delictiu, sobretot és reincident en robatoris amb força, delicte pel qual va tornar a ser arrestat aquest dilluns a la tarda. Ahir va passar a disposició judicial del jutjat de guàrdia de Girona i el magistrat el va deixar lliure amb càrrecs.

El succés va tenir lloc el dia 23 cap a les tres de la matinada, en una sabateria i botiga de complement de l'avinguda Sant Francesc de Girona, a ple centre de la ciutat. El lladre, segons va explicar als Mossos d'Esquadra, va esbotzar la porta, que és una gran vidriera, i la va fer a miques. Tots els vidres van acabar per terra. Ràpidament va entrar i va anar directe a la caixa, d'on no va poder- treure res. Finalment va robar diverses gorres que hi havia penjades i complements. I després va fugir corrent del lloc. Aquest home va reconèixer els fets davant la policia i els va relatar que quan va portar a terme el cop, anava begut i drogat.

L'endemà dels fets es va presentar denúncia del succés i els Mossos van anar a prendre mostres i van investigar el succés, que ha culminat amb la detenció del presumpte lladre. La porta de la botiga va estar un parell de dies inservible i ara estan a l'espera que se'ls posi una altra porta de vidre de grans dimensions com l'anterior, que va acabar destrossada.