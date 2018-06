Veïns de Pedret demanen que es faci una àrea verda d'aparcament al barri

L'entrada en funcionament de la nova àrea verda d'aparcament de Can Sarasa, davant de l'antiga Sala de Ball, ha fet que molts vehicles es desplacin a zones properes, com Fontajau, la Copa i Pedret, per trobar aparcament gratuït. És per això que, en els darrers mesos, l'Ajuntament de Girona ha anat rebent cada cop més peticions de veïns de Pedret que demanen que també es faci una àrea verda d'aparcament en aquest barri, per assegurar-se que tenen un lloc on aparcar el vehicle en una zona on cada cop és més complicat trobar una plaça lliure. Aquestes peticions contrasten amb el que va succeir fa just un any, quan l'associació de veïns de Pedret va convocar una reunió on els participants van rebutjar per unanimitat que el barri comptés amb una àrea verda i es van oposar també a la proposta de pagar una «taxa tova» de dos euros diaris per aparcar a la Copa.

Segons explica el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, en els darrers mesos s'han trobat amb què un nombre creixent de veïns de Pedret els demana la implantació d'una nova àrea verda d'aparcament, després d'haver comprovat com aquest sistema funciona bé en altres zones de la ciutat.

Els defensors d'aquesta mesura creuen que seria útil per poder trobar lloc on estacionar ara que l'aparcament de Can Sarasa s'ha convertit en àrea verda i per tant els estacionaments gratuïts de les rodalies s'omplen més ràpidament.

Segons Alcalà, els veïns que se'ls han dirigit per fer aquesta petició ho han fet a títol individual, mentre que amb l'associació de veïns de Pedret no han parlat d'aquest tema. Les darreres vegades que s'ha plantejat la qüestió, però, aquesta entitat s'ha mostrat majoritàriament contrària a la creació d'aparcaments de pagament a la zona, ja sigui a través de l'àrea verda o de la taxa de dos euros diaris que es va plantejar fer pagar a la Copa.

Davant d'aquesta situació, Alcalà explica que es farà un estudi amb la Taula de Mobilitat per comprovar quina afectació tindria la creació de noves àrees verdes a la ciutat, ja que hi ha altres veïns que també ho han demanat, com per exemple a Santa Eugènia.



Arribar a consensos

L'objectiu d'Alcalà és poder arribar consensos amb els veïns abans de prendre decisions, i per això l'Ajuntament ha contactat amb la Federació d'Associacions de Veïns perquè els ajudi a determinar quins són els barris que voldrien aparcar aquest sistema d'aparcament als seus barris. L'àrea verda permet que els residents en una determinada zona paguin un preu més reduït per poder-hi estacionar, mentre que per a la gent que ve de fora el preu és superior.

Per al regidor de Mobilitat, tot plegat condueix a la creació d'un gran aparcament dissuassiu a la zona de Domeny, que és una de les previsions del Pla de Mobilitat gironí.