Defensors i contraris al Rei protagonitzen un cara a cara a Aiguaviva

L'arribada del Rei a les comarques gironines va anar acompanyada de mobilitzacions simultànies organitzades pel Comitè de Defensa de la República (CDR) a Vilablareix, Aiguaviva i Salt. Les ubicacions no eren casuals, sinó que coincidien amb els llocs des d'on es podia accedir directament al Mas Marroch, localització on se celebrava la gala dels premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdeGi).

En el cas de Vilablareix, prop d'un centenar de persones es van congregar davant del pavelló esportiu amb pancartes i llaços grocs per mostrar el seu rebuig a la visita de Felip VI. Cridant consignes com «Fora el borbó» o «L'1 d'octubre, la nostra dignitat» els manifestants van intentar creuar el cordó policial dels Mossos d'Esquadra sense èxit, i al cap d'una hora aproximadament la concentració es va acabar desconvocant. Els Mossos van detenir una persona pel saltar-se el cordó policial que impedia que els concentrats arribessin al Mas Marroch.

Un altre dels escenaris d'ahir va ser l'aparcament de l'Espai Gironès de Salt, on van assistir una seixantena de persones que van quedar encerclades pels agents, els quals van evitar el seu accés a la carretera que portava fins a la ubicació de l'acte.

La tercera concentració es va fer al polígon Mas Aliu, a Aiguaviva, on es van trobar cara a cara manifestants defensors i contraris al Rei. A la carretera que portava al Mas Marroch es van concentrar prop de 100 persones per donar suport a la crida del CDR i una cinquantena més convocats pel partit polític VOX. Ben bé a l'inici, una de les manifestants va començar a pintar amb esprai vermell els llaços grocs que hi havia a diferents punts de la carretera i va ser llavors quan la resta de manifestants contraris la van començar a increpar. Alguns dels concentrats van cremar fotos del monarca en senyal de protesta.

Davant de la tensió creixent, els Mossos d'Esquadra van optar per formar un segon cordó policial, bloquejant no només la carretera cap al Mas Marroch, sinó també la separació entre un grup i l'altre. Mentre uns cantaven Els Segadors a ple pulmó, els altres contrarestaven amb càntics a favor de la unitat d'Espanya amanits amb música de Manolo Escobar.



Madrenas ha de rectificar

Paral·lelament, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar en una entrevista a TV3 que no estava convidada a la cerimònia de lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona, «però, si ho estigués, tampoc hi aniria». Una afirmació que va haver de rectificar dient que sí que va rebre la invitació però que va donar instruccions al seu equip «que si es donava el cas, excusessin la meva assistència».

Madrenas va lamentar que el Rei «s'autoexclogui» com a àrbitre entre les institucions catalanes i de la resta d'Espanya, i li va demanar que rectifiqui. A més, respecte a la protesta convocada pels CDRs davant la visita del Rei va dir que «no només hi estic d'acord, sinó que hi hauria anat» si no tingués l'agenda plena.