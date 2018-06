Funcionaris de la Generalitat estripen fotografies del Rei per denunciar la seva visita a Girona

Coincidint amb l'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona, més d'un centenar de persones s'han concentrat avui al matí davant de la seu de la Generalitat a Girona per denunciar la visita de Felip VI a les comarques gironines. Durant l'acte - que es fa cada setmana per denunciar l'empresonament dels liders independentistes empresonats - els funcionaris portaven a la mà fotografies del monarca posades al revés, i quan s'ha acabat de llegir el manifest, les han estripat massivament i les han tirat a una paperera ubicada a davant de l'edifici. Els manifestants van posar de relleu "la repressió injustificada del govern espanyol l'1 d'Octubre" i van lamentar que "vuit mesos després, el Rei no hagi demanat disculpes al respecte". La concentració va acabar amb el cant dels Segadors i amb crits de "Visca Catalunya i Visca la República".