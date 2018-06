Fer que els joves trobin el seu talent

Els reis Felip VI i Letizia van participar ahir, acompanyats del ministre Pedro Duque, en la jornada «Rescatadors de Talent», que es va celebrar a l'hotel Caminal de Caldes de Malavella. Malgrat que els CDR van mostrar de nou el seu rebuig a la presència dels monarques, la protesta va tornar a ser reduïda i l'acte de la Fundació Princesa de Girona es va celebrar sense incidents.

«Rescatadors de Talent» és un dels programes estrella de la Fundació i està destinat a potenciar l'empleabilitat dels joves d'entre 20 i 30 anys tot fomentant la seva mobilitat laboral entre comunitats autònomes. Al llarg del matí, els joves van poder escoltar la conferència de l'antropòloga Amber Case, que va defensar la necessitat de tenir una tecnologia més humanitzada, i participar en diversos tallers i cafès-tertúlia. A l'hora de la pausa, a més, van poder conversar amb els monarques.

Els reis van assistir a la primera part de la jornada, tot escoltant des de primera fila tant la conferència d'Amber Case com el discurs inaugural del president de la Fundació, Francisco Belil. Igual que havia fet el dia abans Felip VI, Belil no va fer cap referència al fet que l'Ajuntament de Girona no els hagi permès utilitzar l'Auditori i s'hagin hagut de traslladar a Vilablareix i a Caldes. En canvi, el màxim responsable de la Fundació va recordar que, a Espanya, la situació d'atur «és particularment difícil», però va considerar que «no ens podem conformar» i que «ha de ser la prioritat absoluta de qualsevol política». Per això va defensar la importància del programa «Rescatadors de talent»: fer que els joves puguin conèixer entorns laborals i socials diferents. De la mateixa manera, va animar tots els joves a alçar la seva veu i construir un relat propi, per tal d'acabar amb la «invisibilitat» d'aquells que realment tenen capacitat per canviar el món.

A continuació va tenir lloc la conferència de la sociòloga nordamericana Amber Case, que estudia la interacció entre humans i ordinadors i és ferma defensora d'una «tecnologia calmada»: és a dir, una tecnologia en certa manera humanitzada, que no funcioni per si mateixa sinó que sempre compti amb la interacció humana. «La millor tecnologia és la que amplifica el millor que poden fer els humans i la tecnologia», va defensar. I com a exemple va posar el funcionament de la Roomba, el ja popular aparell de neteja no pot funcionar per si sol, sinó que sempre necessita instruccions humanes, com si fos un «tamagochi». I és aquesta interacció enter humanitat i tecnologia la que pot conduir a l'èxit.

Durant la resta del dia, els joves van poder participar en tallers amb els mentors del programa i cafès-tertúlia amb guardonats d'anys anteriors i responsables de diferents empreses.