La CUP aposta per la gestió pública de la ràdio municipal

La CUP-Crida per Girona ha demanat al govern local que aposti per la gestió pública de la ràdio municipal, i que replantegi, per tant, la privatització de la gestió de l'emissora que es preveu aprovar dilluns que ve al Ple municipal. La formació defensa que la gestió pública és la millor manera de garantir una ràdio municipal independent, de qualitat i compromesa amb la ciutat. Els cupaires també han qüestionat la decisió del govern de cedir la gestió de la ràdio per als propers sis mesos a TVGirona, propietat de l'empresari i polític convergent Joaquim Vidal, i han alertat del risc que l'espai comunicatiu gironí perdi pluralitat. La CUP exposa que, el nou pla de programació de l'emissora incorporarà demandes dels cupaires com la perspectiva de gènere, la participació d'associacions o el protagonisme dels barris.