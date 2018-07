Incendi de comptadors amb dos ferits al barri de la Font de la Pólvora

Incendi de matinada al barri de la Font de la Pólvora de Girona amb dos ferits per inhalació de fum. Es va produir pels volts de tres quarts de quatre, al carrer Acàcia. Un bloc de pisos on van cremar diversos comptadors elèctrics.

El fort fum que va generar l'incendi va obligar a part dels veïns a desallotjar-se, van baixar al carrer i algun, es va confinar al seu pis. Els Bombers van treballar en l'incendi amb la participació de quatre dotacions. I fonts del cos d'emergències asseguren que va cremar molt de plàstic, fet pel qual es va generar tan de fum i els Bombers van haver de ventilar l'escala.

A causa del succés, un home i una dona han resultat ferits per inhalació de fum. Per aquest motiu, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) els va evacuar en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta. Al lloc dels fets, també hi van treballar els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona i també van controlar l'entorn per tal que ningú més prengués mal.