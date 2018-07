Nous professionals experts en postres a l'edició del 2018 del Fòrum Gastronòmic

La propera edició del Fòrum Gastronòmic Girona, que es realitzarà del 18 al 20 de novembre a la ciutat, comptarà amb noves incorporacions en el programa d'activitats de la seva secció més dolça, el Fòrum Dolç, que s'afegiran al llistat dels grans professionals del món de la pastisseria instaurats. A més a més de les classes magistrals de cuina en directe, tasts i concursos diversos, el Fòrum també oferirà, per una banda, una Fira comercial amb les darreres tendències i, per l´altra, els premis Incit´up destinats a aquelles empreses que presentin les millors innovacions en el sector alimentari i gastronòmic. El Fòrum Dolç, patrocinat aquesta vegada per Chocovic, segueix portant a la capital de província les celebritats més prestigioses expertes en postres.

Els noms

Algunes d´aquestes noves incorporacions més destacades són els cuiners Pepe Solla, Ivan Domínguez, Xavier Pellicer, Juan Luis Fernández o Oriol Castro, que s'afegiran al programa de professionals vinguts anteriorment com ara Joan Roca, Paco Pérez, Jordi Cruz, María José San Román, Begoña Rodrigo, Rodolfo Guzmán, Juan Moll, Miguel Sánchez Romera, Isma Prados , Emil Samper, Antonia Klugmann o Adeline Grattard. Els genis en dolços impartiran sessions a les aules equipades del Fòrum dividides en especialitats. Per exemple, les sessions de pastisseria i gelateria les impartiran Miquel Guarro, Rafa Delgado, Mario Masià i Pablo Galiana; les de xocolata, Enric Monzonís i Jaume Soldevila; i les de nous formats de pastisseria, Sergi Vela, Abel Bravo i Josep Maria Ribé. L´espai firal del Fòrum completa l´esdeveniment adoptant una perspectiva de negoci on participaran nombroses i variades empreses del sector food-service. A hores d´ara, només resta el 25% del total d´espai disponible, on les empreses ja estan contractant els seus respectius estands.

En el marc de la propera edició de l´esdeveniment culinari, el Clúster Foodservice de Catalu­nya, amb la col·laboració del Fòrum Gastronòmic i ACCIÓ, l´Agència per la Competitivitat de l´Empresa de la Generalitat, és el responsable d´iniciar la primera entrega de premis Incit´up, dedicats a reconèixer les empreses amb els projectes més innovadors en el sector de l´alimentació i la gastronomia.

Es poden inscriure totes aquelles start-ups que van iniciar-se l´any 2015, que tinguin seu social a Espanya i un equip de dues persones com a mínim. Les tres empreses finalistes rebran entre 1.000 i 3.000 euros , un guardó exclusiu elaborat per un artista i un assessorament per part d´experts.