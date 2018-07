Girona rep un conjunt de documents de Pere Cerezo, alcalde entre 1937 i 1939

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i un dels patrons de la Fundació Josep Irla, Josep Huguet, han oficialitzat aquest matí la donació d'un conjunt de documents de Pere Cerezo i Hernáez, alcalde de Girona entre 1937 i 1939, al consistori. La Fundació Josep Irla era qui ostentava els drets d'explotació de la documentació fins ara. A l'acte hi han assistit també el director executiu de la Fundació, Josep Vall, i el cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona, Joan Boadas.

El fons cedit consta de 39 documents de Pere Cerezo que van ser donats a la Fundació Josep Irla per la seva filla, Margarida Cerezo i Adroher. Entre la documentació, hi ha sobretot material personal de l'alcalde, com certificats diversos, retalls de premsa, el carnet de diputat al Parlament de Catalunya, el carnet d'alcalde president del Consell Municipal de Girona, targetes professionals, passatges de vaixell, un bitllet d'una pesseta de la República espanyola, un bitllet d'una pesseta del Consell Municipal de Girona i notes autobiogràfiques. Cerezo va ser alcalde de Girona entre el 8 de juny de 1937 i el 25 de gener del 1939.

"Agraïm a la filla de Pere Cerezo, Margarida Cerezo i Adroher, que ens hagi volgut fer la donació, a través de la Fundació Josep Irla, d'aquests documents que el seu pare va guardar al llarg de la seva vida. L'acte d'avui és un acte de reconeixement de la nostra ciutat a un home digne, que va ser fidel als valors republicans, valors de progrés, benestar, cultura i educació", ha destacat l'alcaldessa Marta Madrenas.

El compromís de l'Ajuntament de Girona a partir d'ara és, per una banda, garantir la conservació i la divulgació del material a través de l'Arxiu Municipal de Girona i, per l'altra, portar a terme un treball de recerca i editar, posteriorment, un llibre sobre la figura d'aquest alcalde de la ciutat en l'època republicana. L'Ajuntament ja va publicar una primera biografia de Pere Cerezo (Mendoza, 1890 – Buenos Aires, 1977) dins del llibre Alcaldes de Girona. 1931 – 1939, escrita per Jordi Galí.