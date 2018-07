El PSC denuncia talls de llum freqüents a diversos barris de Girona els últims mesos

El PSC de Girona ha denunciat els «continus i periòdics» talls de llum ques pateixen alguns barris de la ciutat des de fa mesos. Amb la manca de subministrament elèctric, els socialistes també posen l'accent en altres afectacions com la gestió de residus, de neteja o molèsties per sorolls que dificulten el benestar dels veïns de la ciutat.

El darrer tall de llum va tenir lloc dissabte passat al barri Germans Sàbat i va afectar unes 2.400 persones en un primer moment, amb una durada de més de quatre hores. L'objectiu de les reivindicacions és responsabilitzar l'Ajuntament perquè pugui posar fi a tots aquests problemes.

En aquests últims mesos, hi ha hagut «desenes» de talls de llum, alguns dels quals han trigat hores a recuperar-se. Alguns veïns i veïnes no han tingut una continuïtat en el servei de la llum de més de 72 hores seguides. La periodicitat és important, ja que en alguns barris les incidències es produeixen cada dos o tres dies. La portaveu del PSC gironí, Sílvia Paneque, considera «que estem davant d'un problema de servei bàsic al qual l'Ajuntament de Girona té el deure de donar solucions». Paneque creu que això succeeix perquè cal realitzar-hi inversions de modernització urgents, i de moment la companyia encara no ho ha fet.

A l'etapa que els socialistes van ser al govern, es va iniciar un seguit de converses amb Endesa i a aquest grup li consta que la companyia és conscient del problema que té en algunes zones. Des d'aquest punt de vista, la representant del partit considera que hi ha d'haver tota la voluntat política necessària per arreglar aquesta mena d'inconvenients del dia a dia dels veïns i veïnes de Girona. A banda de la llum, Paneque també subratlla falta de gestió municipal en altres camps com la neteja o les problemàtiques per soroll.

Última incidència

A banda del barri Germans Sàbat, principal víctima pel darrer tall de llum de la ciutat, també van patir afectacions els barris del Sector Est, Torre Gironella i algunes zones de Sant Narcís. La incidència va començar cap a dos quarts de set de la tarda i es va solucionar cap a dos quarts d'onze de la nit, amb la reparació del cablejat malmès del centre de transformació.