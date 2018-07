Madrenas diu que l'increment del preu del lloguer dels pisos no és només pel turisme

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas considera que l'increment dels pisos de lloguer a la ciutat de Girona, amb especial influència, al Barri Vell, no es deu «exclusivament» a l'existència dels pisos turístics ni a turisme. Al ple municipal de Girona, l'alcaldessa va assegurar que hi ha altres factors que poden estar alterant el preu i que no vol «criminalitzar el turisme», tot i que també va deixar clar que cal potenciar altres sectors econòmics a la ciutat, a banda del turisme, per aconseguir un equilibri en en el pes dels sectors econòmics de la ciutat. «Hem de diversificar», va insistir. Marta Madrenas va començar la intervenció, a preguntes d'unes declaracions sobre habitatge efectuades dies enrere, assegurant que l'habitatge «serà el repte més important dels propers anys» i que serà un repte «difícil» perquè és «complex». Però va afirmar que «mai» abordarà un tema com aquests «criminalitzant» un únic sector ni participarà «de debat demagògics».

«Volem saber amb dades, les causes per les quals els preus del lloguer han augmentat com ho està fent també en altres ciutats». Va deixar clar però, que «estem al 37 o 40% per cent que quan es va arribar als límits insostenibles». «Les causes són moltes», va insistir.

«No puc culpabilitzar exclusivament l'increment dels preus del lloguer dels pisos als pisos turístics», va reiterar. I posteriorment va tornar-hi: «Em nego a reduir-ho tot a dir que la culpa és dels pisos turístics». Va assegurar que tot plegat quedarà recollit en el Pla Local d'Habitatge.

L'alcaldessa va explicar que l'opció del seu govern no passa per fer promoció «a sac» del turisme però tampoc per «no fer res de res» i que hi ha mesures intermèdies que passen per la diversificació de sectors per afavorir l'activitat econòmica. «Vull un equilibri. Cal dinamització econòmica i ajudar a crear oportunitats -laborals- però també protegint tots els veïns».

També va insistir que, a parer seu, no és cert que el creixent nombre de pisos turístics estigui provocant la reducció d'habitants al Barri Vell. Un concepte que es coneix com a «gentrificació». Madrenas va exposar, com també ho havia fet en el passat la regidora de Turisme, Glòria Plana, que en els darrers anys, i aquest darrer també, està creixent el número d'empadronats. Pels veïns però, hi ha moltes maneres de fer que hi hagi més persones empadronades. Pot ser per un canvi de «límits» entre barris o perquè ara s'empadrona al Centre d'acollida i Serveis socials la Sopa a persones que necessiten tenin un domicili per poder tenir ajuts.

La ciutat de Girona compta amb 593 pisos d'ús turístic, segons el registre de la Generalitat, actualitzat el 16 de maig. El nombre de pisos turístics que hi ha a Girona ha crescut un 50% en un any.