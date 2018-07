Tecnologia aplicada per actualitzar el sistema educatiu

Amb un to humorístic i distès, Mischa Dohler, professor en telecomunicacions en el prestigiós King's College de Londres, va protagonitzar una ponència sobre les noves possibilitats de la indústria tecnològica com a punt final del segon bloc. Dohler lidera un grup de recerca que investiga la tecnologia 5G aplicada a diferents contextos. A tall d'exemple, l'enginyer va exposar un projecte que realitzen a la Xina per desenvolupar un sistema remot per detectar el càncer de còlon. També va presentar algunes iniciatives en què s'empra la tecnologia en el món de l'art, com ara la sincronització de dimensions a dalt l'escenari d'un concert. La seva intervenció va cloure cantant un parell de peces amb Halldór Már, músic islandès que presenta el programa Katalonski de TV3. Dohler va confessar que fa les classes canviant l'estil cada 15 minuts per mantenir la concentració dels estudiants. D'aquí a 20 anys, creu que els intervals hauran de ser de cinc minuts a causa de les distraccions d'Internet.