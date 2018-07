Els Bombers van actuar ahir a primera hora de la tarda a la Rambla Llibertat de Girona per tal de garantir la seguretat de la façana d´un edifici on s´hi havien produït despreniments, sense causar ferits. Es va intervenir en almenys dos balcons i altres elements de la façana per evitar noves caigudes d´elements de la finca. Hi van intervenir dues dotacions dels Bombers. Fins al lloc dels fets també s´hi va apropar un arquitecte municipal.