Mor Assumpció Nicolazzi, l'ànima de l'hotel Peninsular

Girona és avui una mica més petita. O com a mínim, menys cosmopolita. Assumpció Nicolazzi, besnéta del fundador de l´Hotel Peninsular, un clàssic de l´hostaleria gironina, va morir ahir als 95 anys.

Poc podria pensar l´italià Pietro Nicolazzi, quan el 1853 va arribar a Girona per obrir-hi una fonda, que quan al cap de 165 anys la seva besneta morís, ho faria al capdavant de l´hotel, i que aquest continuaria encara en funcionament, ara en mans de la següent generació Nicolazzi.

Façana de l'Hotel Peninsular l'any 1927 - Fotografia Unal - CRDI Ajuntament de Girona

La vida de l´Assumpció Nicolazzi va estar sempre vinculada a l´hotel familiar, tot un referent gironí. Fins al punt que un dels primers records de la seva infantesa era quan els soldats republicans ja ho tenien tot a punt per cremar l´hotel, i només ho va impedir la presència, als soterranis de l´immoble, dels equips de transmissions. Uns soterranis on ella i la seva família s´amagaven durant els bombardejos.

L'Hotel Peninsular l'any 1957 - Fons Martí Massafont Costals - CRDI Ajuntament de Girona

Anys després, ja casada amb Juli Lara, va assumir la direcció de l´hotel. Però no es van conformar amb això, i també van impulsar el restaurant Rosaleda, van recuperar l´Arcada, van impulsar els premis Bertrana i van presidir l´Associació de Veïns del Carrer Nou. Com es veu, una vida dedicada íntegrament a Girona i a l´hostaleria, les seves dues passions fins al final. L´any 1989 va morir el seu marit i company en totes les empreses.

A més a més, va ser regidora de l´Ajuntament de Girona per CDC a començament de segle, i es va involucrar sempre en temes ciutadans. Entre altres coses, els darrers anys formava part del Consell Municipal de la Gent Gran i col·laborava amb la parròquia del Mercadal.

La regidora de CiU Assumpció Nicolazzi lliurant a Joaquim Nadal la vara d'alcalde en la presa de possessió de 1987 - CRDI Ajuntament de Girona - Fons Joaquim Nadal i Farreras

A Assumpció Nicolazzi li agradava explicar que pel Peninsular hi van passar molts famosos, i destacava el baró Von Thyssen als anys 30, el general francès Petain, La Pasionaria durant la guerra civil, Caterina Albert, els toreros Manolete i Juan Belmonte, actors i actrius com Fernando Fernán Gómez, Vicente Parra i Lola Herrera, el mateix Jordi Pujol, etc. Però sempre, sempre, li acabaven preguntant pel mite que els deixava tots petits: Ava Gardner, que s´hi va estar mentre rodava a Girona.