L'AV del Barri Vell discrepa de la idea de treure els artesans del pont de Pedra

L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona no «entén la decisió de l'Ajuntament de reubicar les parades d'artesans del pont de Pedra». Es tracta d'una intenció que va fer pública, en el ple municipal celebrat aquest dilluns, la tinenta d'alcaldia de l'àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació, Glòria Plana.Per als representants veïnals del nucli antic, aquestes parades «contribueixen a la riquesa comercial del BarriVell i estan en una zona peatonal on la mobilitat no es veu afectada». En aquest sentit, exposen que a l'entitat veïnal li «agradaria que l'Ajuntament aclarís quins són els problemes de seguretat que diu que ocasionen i que aprofundeixi el diàleg amb els paradistes, que han rebut informacions i missatges contradictoris en els darrers mesos per part de l'Ajuntament». Els artesans ja han estat informats que hauran de deixar l'espai, possiblement després de les Fires. Es reubicaran en un lloc proper, tot i que encara no ha transcendit quin podria ser el nou espai.

La representant municipal va explicar en la sessió plenària, a preguntes de Sílvia Paneque (PSC) i Lluc Salellas (CUP-Crida per Girona), que la intenció és obrir un nou concurs públic per tal que els paradistes que ho considerin oportú s'hi puguin presentar i adjudicar de nou les concessions de la venda de productes artesanals en un altre espai no gaire allunyat de l'actual. El canvi d'emplaçament, segons va esgrimir, es deu a mesures de «seguretat» vinculades a la mobilitat dels vianants. Tot i que no va especificiar més, probablement feia referència a moments amb massificació de persones al pont de Pedra. Una situació que es voldria evitar. De moment, hi ha hagut dues reunions de tècnics municipals amb representants dels afectats i va mostrar-se oberta a seguir-ne parlant.Els paradistes estan ubicats en aquests espai els dissabtes de març a juny i d'octubre a desembre i en dates festives, des de 1994.